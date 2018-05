Med fødslen af erhvervsfonden Connect Køge sigter Køge Kommune med borgmester Marie Stærke (S) i spidsen på en mere gennemsigtig erhvervspolitik, hvor virksomhederne får én indgang til kommunen, så sagsbehandling og kommunikation bliver mere gnidningsfri. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

- Vi deponerer vores erhvervspolitik i Connect Køge

Erhverv - 10. maj 2018 kl. 05:45 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En placering som nummer 18 ud af landets kommuner i Dansk Industris opgørelse over bedste erhvervsklimaet i Danmark vidner om, at Køge Kommune gør meget rigtigt. Men også at der er rum til forbedring.

Især de kommunale rammevilkår og Køge Kommunes image som erhvervsvenlig kommune trækker scoren op, mens sagsbehandlingen, herunder i bygge- og sygedagpengesager, eksempelvis trækker ned.

Det er en del af grundlaget for et interview med Køge Kommunes borgmester, socialdemokraten Marie Stærke, der ved efterårets kommunalvalg vandt borgmesterposten tilbage efter fire år i opposition. I hvilken retning ønsker hun at præge en i forvejen erhvervsvenlig kommune?

Borgmesteren lægger for med fremtidens arbejdskraft; indsatsen bør begynde i folkeskolen for at skabe en bedre forbindelse mellem virksomhed og elever. Gerne i form af styrkede og mere målrettede praktikforløb, så eleverne får en bedre føling med, hvilke muligheder der findes i Køges mange virksomheder.

- Vi ved, at virksomhederne kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, siger hun og fortsætter:

- Derfor er det helt afgørende, at vi får skabt et tættere samarbejde med erhvervslivet, samt at vi ser nærmere på, hvordan vi kan blive bedre til at skabe fritidsjob, og den vej igennem får flere i kontakt med virksomhederne. Især de unge, hvis forældre ikke har noget netværk, siger Marie Stærke.

Med det nye politiske flertal efter nytår valgte man at lægge hele erhvervsområdet ind under økonomiudvalgets porteføljer af opgaver. Dertil kommer, at fonden Connect Køge, et offentligt-privat partnerskab, blev etableret sidste år for at samle indsatser inden for blandt andet markedsføring, branding og »sikre Køges position som regionens vækstmotor«.

- På den måde har vi deponeret vores erhvervspolitik i Connect Køge, siger Marie Stærke.

Hele hele interviewet med Marie Stærke gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/315/ hvor der er et stort tema om Køge.