Se billedserie Et lad er ikke bare et lad men indrettes efter de opgaver, som skal løses. Denne bil har f.eks. en kran monteret. Foto: Allan Nørregaard

- Vi bygger biler som folk har brug for

Erhverv - 21. oktober 2021 kl. 11:57 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Op til 250 gange om året kører en ladbil ud af lågen hos Sv. Søger & Søn i Ølstykke med et specialbygget, lad lavet i virksomhedens 124 meter lange værkstedshal.

De 13 ansatte hos Sv. Søger & Søn er nemlig eksperter i at bygge ladbiler fortrinsvis til håndværksvirksomheder og kommunernes vej- og parkafdelinger. Bilerne bliver bestilt hos bilforhandleren og leveret direkte fra fabrikken med et tomt chassis, og så er det bare at gå i gang med den indretning af ladet, som håndværkeren eller kommunen har bestilt.

-Vi arbejder med stål, aluminium og krydsfinér og laver også elektrikerarbejdet til bilens lygter. Vi har ansvar for alt det, vi laver, og bilerne bliver også synet, inden de kører herfra, fortæller direktør Peter Søger.

3. generation Han er 3. generation i virksomheden, der blev stiftet af hans farfar Svend Søger i en baggård i på Østerbro. Svend Søger var snedkermester og blev med tiden kendt for at bygge lad af god kvalitet, så opbygningen af ladbiler endte med at blive virksomhedens primære produkt.

Baggården blev for lille, og Sv. Søger flyttede først til Ballerup og siden til Ganløse, hvor virksomheden lå frem til 2006, indtil John og Peter Søger valgte at flytte firmaet til industrikvarteret på Tinghøj i Ølstykke. Her står fabriksnye ladbiler på rad og række indenfor hegnet og venter på at blive udstyret med et sikkert lad, der kan holde til både last og transporten rundt omkring på vejene.

Ligesom mange andre virksomheder, så mærker Sv. Søger & Søn, at der er huller i verdens forsyningskæder, for enten kommer de bestilte biler ikke til tiden eller også mangler der forskellige dele og materialer, så det er en af virksomhedens aktuelle udfordringer, men indenfor i den lange hal er der alligevel fuld gang i at svejse, skære og bygge.

- Vi klarer det fint, bl.a. fordi vi bruger lokale leverandører, men vi kan godt mærke, at der er panik i hele forsyningskæden, fordi der opstår fejl undervejs, som burde være opdaget, inden materialerne når frem til os, men det skyldes, at alle prøver at holde forsyningerne i gang, siger Peter Søger og fortæller om de lad, som bygges og monteres i Ølstykke.

Udvikler nye løsninger - De her lad er vores eget, nyudviklede produkt, oplyser han.

Peter Søger, er uddannet udviklingsingeniør, og han arbejdede hos Velux, inden han i 1997 kom ind i familivirksomheden, som han overtog i 2002. Han er den, der tegner og udvikler nye måder at bygge og indrette ladene på.

Der er standardudgaver af et lad til en håndværkerbil, men de fleste kunder har forskellige ønsker og behov, så bilerne ender med individuelle løsninger. Nogle har en kran monteret, så der kan løftes op til 1000 kilo fra ladet til jorden eller omvendt. Andre har særlige ramper, så mindre maskiner som havetraktorer eller plæneklippere kan transporteres rundt fra opgave til opgave og atter andre får monteret gule, blinkende advarselslamper for og bag, så andre trafikanter bliver mere opmærksomme, når sådan en bil holder i vejkanten. Mange af bilerne har også monteret værktøjskasser eller skabe i forskellige størrelser.

- En håndværker kan sagtens selv tømre en værktøjskasse sammen, men den holder bare ikke lige så godt, som dem vi laver, lyder det fra direktøren.

Hos Sv. Søger & Søn kommer opgaverne fra faste kunder i håndværkerbranchen, fra autoforhandlerne, kommunerne og de offentlige forsyningsvirksomheder, for med en virksomhedshistorie, der rækker tre generationer tilbage, så foregår markedsføringen primært gennem relationer.

- Det er de samme gutter, som kommer her gennem mange år, og nye kunder lærer os at kende gennem mund-øre. Vi er ikke de billigste, men vi har tilfredse og glade kunder, siger Peter Søger.

Der går som regel tre-fem år, inden en håndværker igen har brug for en ny bil, og for direktøren er det en succes, at de så vender tilbage for at genbestille hos Sv. Søger & Søn.

- Det er en succes for os, når kunden kommer igen, og at de selv er med til at få bygget det, som de gerne vil have, godi vi bygger biler, som folk har brug for, siger han.

