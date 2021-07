Se billedserie Frisør Katrine Boas har et tæt forhold til mange af sine faste kunder. - Mange af dem har jeg jo kendt længe, så jeg har fulgt med i deres liv. Det er sjovt at se, når børnene, man klippede da de var helt små, bliver store og nogle har selv fået børn, siger hun.

- Jeg er endt på min rette hylde

Erhverv - 01. juli 2021 kl. 12:49 Kontakt redaktionen

Hun bliver lidt fjern i blikket og må lede lidt efter ordene, når samtalen falder på, hvordan hun egentlig oplevede coronanedlukningen i salonen på Lindhardsvej i Dalby. Den ellers altid glade og smilende frisør.

- Det var frygteligt. Så hårdt, især den uvished om, at vi ikke anede, hvornår vi ville åbne igen. Den tog rigtig hårdt på mig, kan jeg stadig mærke. Det er nok sådan, når man er selvstændig, for jeg har jo meget på spil. Både personligt og forretningsmæssigt, siger hun.

Hun gik i lære som frisør i 1999, og har efter endt uddannelse arbejdet nogle år hos frisører i København. Hun åbnede egen salon i Faxe by i 2011 og var der i seks år, inden hun for fire år siden flyttede salonen til de nuværende lokaler.

Uformel Stemning Egentlig har ingen af os lyst til at snakke mere om corona, men der er nogle ting, som har brug for at blive sagt højt, for at de kan komme på afstand.

For eksempel, at de sidste mundbind i salonen blev smidt den mandag, det blev lovligt igen at smile uden filter.

- Alene dét, at jeg kan se hele ansigtet på mine kunder igen glæder mig så meget. De har været utrolig søde, mens vi har haft de forskellige restriktioner, og mit team, Gitte og Holm og vores to elever, har også virkelig bare lagt sig i selen for stadig at kunne give vores kunder en god oplevelse. For det er dét, de skal have, når de kommer her. Vi er tre meget forskellige personligheder, og vi kan godt li' at tage gas på hinanden. Jeg håber, at vores kunder kan mærke, hvor meget vi brænder for det vi laver, og for at forkæle dem, når de er hos os, siger Katrine Boas.

Et privilegium Og det er netop derfor, at Katrine Boas i sin tid besluttede sig for at blive frisør. Hun ville være kreativ med sine fingre, og så ville hun arbejde et sted med mennesker.

Det er også derfor, at hun faktisk sætter en ære i at kunne huske sine kunders historier, livsbegivenheder og familiefester, fra klipning til klipning. - Jeg elsker at kunne følge med i mine kunders liv. Det er på godt og ondt, for sådan er livet jo. De viser mig en utrolig stor tillid ved at åbne op om dem selv, og den tillid vil jeg leve op til. Frisørsaloner kan godt lide under et lidt blakket image som sladrecentraler, men det er vigtigt for mig at understrege, at de ting, der bliver sagt i salonen her, de bliver i salonen. Sådan skal det simpelthen være, siger hun.

Kunderne stod lige som mange andre steder i landet også i kø for at blive klippet og få farvet bryn og vipper og blive permanentet og få farvet håret igen, da landet åbnede op og Katrine Boas måtte åbne sin salon.

Men det er ikke noget nyt for hverken Katrine Boas eller hendes medarbejdere at have travlt.

Faktisk vender rigtig mange kunder tilbage, gang efter gang.

- Og i sådanne situationer, så er jeg så heldig bare at have nogle piger her, der bare knokler. Vi hugger gerne en hæl og klipper en tå, for at få det hele til at gå op. Hvis der for eksempel kommer en kunde, der skal til begravelse, jamen så får vi kunden passet ind eller bliver længere tid, siger Katrine Boas.

Stor kundekreds Katrine Boas' salon har en stor kundekreds, der tæller langt ud over by- og kommunegrænserne.

Nogle kommer hele vejen fra Frederiksberg, som dagens kunde, Janni Hansen.

- Jeg bor i Køge nu, men boede på Frederiksberg og tog alligevel vejen ned til Katrine for at blive klippet. Hvorfor? Der er ingen der klipper en page som Katrine, så jeg kører gerne den lange vej for at blive klippet af hende, siger hun.

- Jeg tror på, at du kommer længst, hvis du er ærlig omkring det, du laver, og at du giver noget af dig selv i dit arbejde. Som frisør skal man synes, at arbejdet med mennesker er spændende. Det kan ikke nytte noget, at man »kun« er dygtigt til at klippe. Forstå mig ret, vi sætter selvfølgelig vores faglighed meget højt, men det menneskelige aspekt er mindst lige så vigtigt. Og ovenpå coronanedlukning og så videre så er jeg egentlig bare blevet endnu mere bekræftet i, at jeg er endt på min rette hylde. Jeg laver det, jeg skal lave, siger Katrine Boas.