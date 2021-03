Se billedserie Dorte Holm Andersens store interesse er kost og sundhed og derfor har hun det som en fisk i vandet i sin butik på Taastrup Hovedgade. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: - Jeg elsker det og det føles slet ikke som et arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Jeg elsker det og det føles slet ikke som et arbejde

Erhverv - 25. marts 2021 kl. 12:49 Kontakt redaktionen

Af Pernille Rohde

Foto: Jørgen C. Jørgensen

Når man har sin egen butik, som Dorte Holm Andersen, flyder grænserne mellem job og fritid ofte sammen. Og præcis sådan har Dorte det.

Når hun er på arbejde i Taastrup Helsekost, som hun har ejet i ni år til sommer, beskæftiger hun sig med kost og sundhed hele dagen, og når hun har fri, er det også disse emner, hun dyrker.

- Jeg går meget op i at spise den rigtige kost og i, hvad man selv kan gøre for at holde sig sund.

I butikken sælger vi varer indenfor tre hovedgrupper; specielle fødevarer, naturlig makeup og naturlægemidler samt kosttilskud.

Fordi jeg lever af det og det samtidig er min store interesse, sørger jeg for hele tiden at være opdateret. Jeg læser mange blade om sundhed og så har jeg en datter, der også interesserer sig for det og inspirerer mig, siger Dorte.

At blive selvstændig erhvervsdrivende er det bedste, Dorte nogensinde har gjort, synes hun.

- Jeg elsker det. Og det føles slet ikke som et arbejde, siger Dorte, som siden hun var 18 år har arbejdet med sundhed og skønhed.

- Som helt ung tog jeg en uddannelse som aerobicinstruktør, og her lærte jeg også meget om sund kost. Senere blev jeg sælger i et kosmetikfirma, især fordi jeg var fascineret af alle farverne. Det blev jeg dog lidt træt af. Jeg ville gerne dykke dybere ned i det naturlige, og blev ansat i et firma, der hed Lube, der udviklede en særlig fiskeolie, der hed Pikasol.

Da jeg fik lyst til at blive endnu klogere på kosttilskud og naturlægemidler, blev jeg ansat som sælger hos Pharma Nord, hvor jeg var ansat indtil for godt ni år siden, fortæller Dorte.

Hun kørte rundt som sælger til helsekostforretninger i mange byer og havde længe tænkt, at hun godt kunne tænke sig selv at drive sådan en butik.

Turde ikke - Jeg turde bare ikke rigtig at springe ud i det. Men da den tidligere ejer af den butik på Taastrup Hovedgade, som Dorte nu ejer, ringede og spurgte, om jeg var interesseret i at overtage, slog jeg ret hurtigt til, fortæller Dorte.

Da hun overtog butikken, renoverede hun den og indrettede den, præcis som hun ønskede.

- Jeg kan godt lide at præge ting, og butikken er blevet, lige som jeg ønskede. Det skal være en oplevelse at komme herind, og det tror jeg også, mine kunder synes, det er. Jeg har verdens bedste kunder og to rigtig dygtige piger ansat, så jeg kunne ikke være mere tilfreds, siger Dorte.

Farmor var forbillede Interessen for sundhed er ikke kommet fra hendes barndomshjem.

- Mine forældre gik ikke så meget op i kost. De røg for eksempel rigtig mange cigaretter. Så måske er det derfor, jeg er gået i den modsatte grøft. Tilgengæld havde jeg en farmor, som jeg så meget op til. Min farmor og farfar havde et mejeri i Karlslunde, og herfra solgte de mejeriprodukter til mange på Sydsjælland. Min farmor var også sådan en, der lavede alting selv. I kælderen opbevarede hun syltetøj, rødbeder og andet, som hun selv havde tilberedt. Hun kærnede også selv korn til sit brød og lavede alting fra bunden. Jeg elskede at komme hos hende, fortæller Dorte.

Hjemme i Solrød, hvor Dorte bor med sin søn Mads på 24 år og bomuldshunden Taylor, bliver der lavet meget mad, og Dorte går meget op i, hvilke råvarer hun bruger.

- Jeg køber altid økologisk, og når det er kød, går jeg efter fritgående dyr. Jeg eksperimenterer meget og bruger årstidens grønsager. Om sommeren bruger jeg en del tid i min have, og her er der masser af krukker med krydderurter, som jeg bruger i madlavningen, fortæller Dorte.

Datteren Terese på 25 år er flyttet hjemmefra til en lejlighed i København, men hun kommer ofte hjem og besøger sin mor og lillebror.

- Så hygger vi med god mad. Min datter er vegetar, og det stiller jo nye krav til maden. Det, synes jeg, er virkelig spændende. Når jeg besøger hende i København, tager vi på vegetar- og veganer-restauranter og prøver nye retter. Hun går næsten mere op i sundhed end mig, og jeg lærer meget af hende, siger Dorte Holm Andersen.

Opkaldt efter Taylor Swift Gåture langs kysten i Solrød Strand er også noget, Dorte elsker, og især når hun har Taylor med.

- Det er oprindelig min datters hund. Hun fik hende i konfirmationsgave. Men da hun flyttede hjemmefra, kunne hun ikke have hende med, og det er jeg glad for, for jeg kan slet ikke undvære hende!, siger Dorte og tilføjer:

- Hunden hedder i øvrigt Taylor, fordi min datter stor fan af Taylor Swift.

Om sommeren bader Dorte i havet.

- Det elsker jeg. Men jeg bliver aldrig vinterbader, siger hun, med et stort smil.

Nogle af de hyggeligste stunder har Dorte, når hun tager på ferie med sin datter Terese.

- En gang om året tager vi på Svinkløv Badehotel sammen, og det er så skønt, at vi vil blive ved med det, til vi ikke kan mere.

Hotellet er et klassisk badehotel, og der er ikke fjernsyn og andet forstyrrende. Så vi spiller spil, snakker og går ture. En stor del af maden er noget, de selv plukker i naturen, og det er altid rene råvarer. Jeg får deres nyhedsbreve og har lige modtaget et, hvor de skriver, at de nu har brygget årets æblecider. Og så får man jo bare lyst til at komme af sted, siger hun.

Gaden har været død Til forskel fra de fleste andre butikker i Taastrup Hovedgade har Taastrup Helsekost ikke været lukket under den seneste nedlukning. Men det har været en meget stille tid, fortæller Dorte.

- Gaden har været død. Så vi har også godt kunnet mærke det. De ældre kunder, som har svært ved selv at komme herned og ved at gå på nettet, har jeg leveret varerne til. Det er en måde at vedligeholde sit kundeunderlag på, siger Dorte.

Hun har godt kunnet mærke, at sundhed fylder meget hos folk i øjeblikket.

- Vi har solgt mange D- og C-vitaminer samt zink, fordi folk gerne vil styrke deres immunforsvar i denne tid. Og mange kommer ind og spørger om, hvad der kunne være godt for dem at tage. Vi har også fået en del nye kunder, som er begyndt at interessere sig for, hvad man selv kan gøre for sit helbred, siger Dorte.

Problemer med lugte Noget andet, der er blevet større efterspørgsel på her i coronatiden, er æteriske/duftolier.

- Vi har haft en del kunder, der har haft corona og som har haft problemer med deres lugtesans efterfølgende. De prøver at afhjælpe det med æteriske olier. Olierne har stærke dufte, som forhåbentlig kan sætte gang i lugtesansen. Det er duftende olier udvundet af for eksempel pebermynte, eucalyptus, lavendel eller rose, der er efterspørgsel på, fortæller Dorte.

Englekort, der giver nogle positive budskaber er også populære, ligesom krystaller og røgelse, som kan være med til at give stemning i hjemmet, hvor de fleste opholder sig meget i denne tid.

Dorte håber, at hendes datter en dag får lyst til at overtage butikken.

- I dag viser hun ikke interesse for det, men hvem ved. Måske vil hun dag synes, det er sjovt. Indtil videre er det dog ikke aktuelt, for jeg bliver ved mange år endnu. Det er blevet en livsstil, slutter Dorte Holm Andersen.