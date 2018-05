Se billedserie Kvalitetstid, når det er bedst. Jesper Ladegaard Nielsen elsker at tage ud i naturen med børnene. Her er han på jagt med sønnen, fem-årige Villads. Privatfoto

- I dag sælger vi offline-tid

Erhverv - 13. maj 2018 kl. 09:30 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

IPhones, iPads, tv. Det elektroniske legetøj og tidsfordriv fylder mere og mere i vores liv. Men måske skulle vi i stedet trække stikket lidt oftere og så begive os ud i naturen. Ud og inhalere luften, lyset, duftene. Lige uden for døren.

Hvis der er to, som i den grad opfordrer os til at bruge naturen bare lidt mere, så er det de to indehavere af Aktiv Fritid i Køge, Jesper Ladegaard Nielsen og Michael Seidenfaden.

De er selv flittige brugere af naturen. Om det er med en riffel, fiskestang - eller måske bare deres kære i hånden. Det vigtigste for dem er at komme ud.

Med til at signalere, at man er et naturmenneske, er i den grad, den måde vi klæder os på.

Det er snart tyve år siden, at Jesper og Michael fandt sammen og åbnede Aktiv Fritid på Torvet 19 - inde i gården, hvor de fortsat holder til med den 600 kvadratmeter store butik.

Målet for de to aktive erhvervsmænd er enkelt:

- I dag sælger vi offline-tid. Vi mennesker kan ikke holde til at leve, som vi gør nu. Der er brug for, at vi kommer mere ud i naturen. Om det er på jagt, med fiskeri, tid ved bålet eller en vandretur er sådan set underordnet. Det vigtigste er, at vi kommer ud. Får tid til fordybelse. Jeg tror aldrig, det har været vigtigere end nu, fortæller Jesper Ladegaard Nielsen, og viser stolt et foto frem af ham og sønnen, fem-årige Villads, efter at de har nedlagt et bytte på en jagt.

- Jeg tager tit ud med mine drenge, Villads og Bertil, og vi kan sagtens sidde i fem timer og fiske. Det er en fantastisk måde at være ude i naturen på og sammen med sine børn.

Og når man nu har vovet sig ud i naturen, så kan det have sin fordele at være fornuftigt klædt på. Her er Aktiv Fritid lidt en »slikbutik« for naturfolket.

