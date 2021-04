- Folk vil ikke finde sig i at have ondt

Se billedserie Indehaver af Kiropraktorhuset Slagelse Henrik Slott Hansen i de nye omgivelser sammen med Gitte Skjærbæk, den ene af husets to fysioterapeuter.

Af Arne Svendsen

Foto: Thomas Olsen

Med et let ryk får kiropraktor Henrik Slott Hansen det til at sige knæk i nakken, og pludselig kan hovedet bevæge sig mere frit til siden.

Et eksempel på en kiropraktisk ydelse, som flere og flere benytter sig af.

- For tiden får vi omkring 150 nye patienter om måneden, fortæller Henrik Slott Hansen, indehaver af Kiropraktorhuset Slagelse, der netop er rykket fra en gammel villa i bymidten til helt nye og større omgivelser på Sorøvej 9C nær byens udkant, hvor man har fået næsten 500 kvadratmeter til rådighed.

- Da jeg sad og tegnede på det her for et par år siden, havde jeg regnet med, at der ville blive plads tilovers til senere udvidelse. Men nu fylder vi faktisk det hele ud fra start, siger Henrik Slott Hansen.

Kiropraktoren fortæller, at der også på landsplan er vækst i antallet af patienter.

- Lægevidenskaben gør jo hele tiden fremskridt med nye behandlingsformer. Der bliver udskiftet hofter, knæ og hjerter, og det betyder, at folk ikke længere bare vil finde sig i at gå og have ondt. Derfor gør de noget og opsøger for eksempel en kiropraktor, siger Henrik Slott Hansen, der dog også kan tilbyde assistance fra andre faggrupper end kiropraktorer i sin klinik.

Den tæller seks kiropraktorer, to fysioterapeuter, to massører og fem sekretærer.

- Jeg regner med at ansætte kiropraktor nummer syv efter sommerferien. Der skal også ansættes en fysio- terapeut mere, og så leder jeg faktisk med lys og lygte efter flere massører. De er ikke til at skaffe, siger Henrik Slott Hansen.

Sådan arbejdes der Han fortæller, at når folk henvender sig til klinikken med smerter, kommer de først ind til en kiropraktor.

- Her kan det konstateres, om der er »låsninger« i nogle led, som kan løsnes. Eller om der mere er brug for fysioterapi eller massage, siger Henrik Slott Hansen, der også tilbyder chokbølge, K-Laser, ultralydscanning, røntgen og holdtræning.

Han fortæller videre, at en del af den større tilstrømning til klinikken skyldes, at mange folk kan få det betalt via sundhedsforsikringer på deres arbejde.

Henrik Slott Hansen kan fortælle, at det er et meget bredt udsnit af befolkningen, der går til kiropraktor.

- Godt 10 procent af vore patienter er babyer, som for eksempel kan have problemer med deres nakke, så de har svært ved at dreje hovedet, når de skal ammes. Vi har også en del unge mennesker, som har fået ondt af for eksempel at sidde for meget ved en computer, siger Henrik Slott Hansen.

Han har mærket en stigende patienttilstrømning i forbindelse med coronakri- sen.

- Folk får ondt af forkerte arbejdsstillinger, når de arbejder hjemme, og så får de mindre motion end tidligere, fordi deres fitnesscenter eller sportsklub har været lukket. Netop bevægelse og træning er vigtig, hvis man skal undgå at få ondt i muskler og led, fortæller Henrik Slott Hansen.

Han lægger vægt på, at klinikken er så godt bemandet, at man altid kan tilbyde patienterne en tid samme dag.

Hvilket også fremgår af klinikkens motto, der lyder således: Alt under samme tag - tid samme dag.

Kiropraktorer blev i mange år betragtet på linje med kvaksalvere (sundhedssvindlere), men siden 1978 har man kunnet få tilskud til behandling hos dem fra den offentlige sygesikring, og i 1992 fik de autorisation på linje med for eksempel tandlæger.

Vedrørende dokumentation for virkningen af behandlingerne er der gennemført en del forskning.

På sundhed.dk kan man således læse, at ledmanipulation, mobilisering og vævsudspænding er anbefalede i Nationale Kliniske retningslinjer ved lænderygsmerter, nakkesmerter, diskusprolaps, hofteartrose og lidelser i skulderen.

Det hedder videre, at »nyere systematiske reviwes finder evidens for moderat effekt af manuel behandling ved rygsmerter, nakkesmerter, hovedpine, symptomer efter whiplash, uspecifikke skuldersmerter og ankelsmerter«.