Se billedserie Restauranterne har taget godt imod appen, lyder det fra de fire iværksættere, der har hvert deres fokusområde. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: -Det skal være nemmere at gå på restaurant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

-Det skal være nemmere at gå på restaurant

Erhverv - 27. august 2020 kl. 13:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Janus Spøhr

Du sætter dig på en restaurant og får menukortet stukket i hånden. Flere retter frister. Skal du vælge stjerneskuddet eller mørbradgryden?

Fire unge mænd fra Greve har kastet sig ud i et eventyr, der skal gøre det nemmere at gå på restaurant.

Det hele startede, da Silas Krogen på en ferie bestilte pasta. Da han kom hjem, fandt han ud af, at restauranten er mest kendt for sine pizzaer. Det blev startskuddet til appen Foodrater. Her kan man anmelde retterne på restauranterne.

- På andre anmeldelsessites kan man se, hvad gæsterne synes om restauranten, men man kan ikke se, hvilke retter, andre kan lide. Det er det, vores app skal hjælpe med, siger Silas Krogen, der er direktør i Foodrater.

Appen er gratis at hente og bruge. Man kan blandt andet gemme sine foretrukne restauranter, se billeder af måltiderne og læse menukortet.

- Det er jo fint i denne coronatid og kan også spare restauranterne for nogle udgifter til tryk af menukort, siger Silas Krogen.

Vil skabe jobs På den første måned, appen har været i luften, har der været mere end 500 downloads, og der er allerede 130 restauranter at finde i appen. Det primære fokusområde er restauranter i lokalområdet og i København. Målet er dog, at appen med tiden skal blive landsdækkende.

- Det største mål for os er at skabe så meget værdi, at gæsten vil bruge vores app, når han eller hun skal ud at spise, siger Silas Krogen og tilføjer:

- Først skal vi skabe værdi for brugerne, og på længere sigt skal vi skabe værdi for restauranterne. Vi vil lykkes med at skabe en fed virksomhed og nogle jobs. Vi ved, at det i starten er svært at se et resultat af vores indsats, så vi skal være tålmodige.

Appen kan være med til få flere gæster til restauranterne, mener de fire initiativtagere.

- Folk kan få øjnene op for, at de små restauranter, som måske ikke er så kendte, faktisk laver god mad, og på den måde kan vi være med til at hjælpe dem, siger Mathias Fogh Kullenberg.

- Det kan også være en hjælp til restauranter, som skal til at starte op, fordi vi kan levere noget data, der viser, hvilke retter, der hitter inden for specifikke genrer, siger Silas Krogen.

Bedre end uddannelse De fire initiativtagere til Foodrater er alle studerende ved siden af arbejdet med at få appen til at vokse. Selv om det giver noget teoretisk viden, er den virkelige lærdom dog arbejdet med at skabe noget selv, mener de.

- Det her projekt er som en uddannelse for os. På et akademisk studie er det meget teoretisk, mens vi nu har hånden nede i kagedåsen, siger Silas Krogen.

Johan Horst Løvholt er enig. Han har altid været i besiddelse af et iværksættergen.

- Da jeg var barn, solgte jeg is nede på stranden, og om aftenen samlede jeg flasker. De ting, vi lærer i processen som iværksætter, kan man ikke lære på en uddannelse, fordi der er uforudsete udfordringer, som skal løses, mens du har det mellem hænderne, siger Johan Horst Løvholt og nævner corona-epidemien som et eksempel på, hvordan man som iværksætter skal være fleksibel og tilpasse sig til udviklingen i samfundet.

- Iværksætteri er som en legeplads. Du vælger selv, hvilken retning, du skal gå i. Det er som at sidde med et lille barn, som du selv kan forme, siger Mathias Fogh Kullenberg.

De fire skabere af Foodrater har kendt hinanden i nogle år, og det gør sammenholdet stærkere, at de også har venskabelige relationer, mener de.

- Vi kan tale direkte til hinanden, uden at vi tager det personligt, siger Silas Krogen.

Efter interviewet og en lille fotosession er det tid til en pause fra arbejdet. En af drengene finder en fodbold frem. Det skal nemlig også være sjovt at starte noget op fra bunden. Hvor højt appen kommer op at flyve, vil tiden vise. Sikkert er det, at rejsen kun lige er begyndt.