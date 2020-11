- Det skal nok blive godt igen

Se billedserie Claus Pedersen har tidligere været lokomotivfører, men på et tidspunkt bad hans kone ham tage en beslutning: Teltudlejning eller lokomotivfører. Claus valgte teltene.

19. november 2020

Indehaverne af Hvalsø Teltudlejning, Kirsten og Claus Pedersen har aldrig før oplevet, at alt er på lager. Det har de nu. Coronaen har sat en bremse i udlejningen af telte og alt det andet, virksomheden udlejer.

På et klistermærke på den ene reol på kontoret står der: Det bliver godt igen.

- Jeg er formand for vores brancheforening. Vi har fået dem lavet. Når det igen bliver muligt at holde fester og arrangementer, så får vi travlt. Der vil være et opsparet behov, lyder det fra Claus Pedersen.

- Det har varmet meget i denne tid, at folk, som ikke skal have fest i år, har ringet og sagt, hvordan går det? Det kommer os til gode, at vi har været ordentlige, siger Kirsten Pedersen.

Sammen med god service er parret sikker på, at det vil få kunderne til at vende retur.

Ro i kroppen Det er 26 år siden, Claus Pedersen etablerede Hvalsø Teltudlejning, og han fortæller, at selv finanskrisen i 2008 var rimelig at komme igennem.

Det med teltene har Claus Pedersen ikke fra fremmede.

- Min far har haft et omrejsende cirkus. Han var pioneren inden for teltudlejning, siger Claus Pedersen og fortæller, at han har været med til at sætte telte op, siden han var 14-15 år gammel.

Claus Pedersen overtalte på et tidspunkt sin far til at sælge tre telte. Han havde job som lokomotivfører, og i tre år havde han både fuldtidsjob og teltene ved siden af.

- Så sagde min kone, nu må du stoppe med en af delene, siger Claus Pedersen, som valgte teltene, da de allerede omsatte for en lille million kroner.

- Først bagefter fik jeg følelsen af, at det var det rigtige valg. Jeg fik en ro i min krop, siger Claus Pedersen.

Har købt vintertelt Siden er det gået stærkt med teltene og alt tilbehøret, der ligger i en af de to haller, virksomheden har.

Indtil i år, hvor næsten alt er gået i stå.

- Vi skal nok holde skindet på næsen. Vi har fået fra hjælpepakkerne, siger Claus Pedersen og fortæller, at de har solgt nogle få ting.

I marts gik alting i stå, men i løbet af sommeren har der været udlejet små telte til nogle plejehjem og børneinstitutioner. To telte på Høvelte Kaserne har også været med til at holde tingene kørende.

- Københavns Kommune har bestilt overdækning af en boldbane, der skal bruges til ældremotion hele vinteren. Den skal kunne klare snetryk, så vi har bestilt et nyt telt, fortæller Claus Pedersen.

Spritdispensere Indtægten er ikke jævnt fordelt. 80 procent af den kommer om sommeren. Den største kunde er DHL-stafetten, hvor Hvalsø Teltudlejning udover telte også leverer 1500 borde- og bænkesæt.

- For fire måneder siden troede vi, at julefrokosterne ville være der. Vi har normalt store julefrokoster. hvor indtægten er 300.000 kroner per arrangement, så det er virkelig noget, vi kan mærke, siger Claus Pedersen, som købte 10 spritdispensere kort tid efter nedlukningen.

- De få telte, der var booket, spurgte vi, skal I ikke have sådan en med. siger Claus Pedersen og fortæller, at de fik god respons og har siden købt flere.

Han regner med, at spritdispensere bliver fast inventar til fester og arrangementer fremover.

Vask af skibssejl Normalt har Hvalsø Teltudlejning otte mand ansat om vinteren. Alle er gået på halvtid og får supplerende dagpenge.

- Jeg ved ikke, om det holder, siger Claus Pedersen.

- Vi har gode folk, så vi vil gerne beholde dem, lyder det fra Kirsten Pedersen.

Et af de tiltag, der skal give indtægt og beskæftigelse i de kommende måneder, er vask af skibssejl.

Siden 2007 har Hvalsø Teltudlejning haft en kæmpe vaskemaskine til at vaske teltdugene. Men den kan også vaske og vokse skibssejl.

- Saltet i saltvand bliver som små knive, og det slider på sejlene. En vask vil derfor forlænge sejlenes levetid, siger Claus Pedersen og oplyser, at maskinen kan klare 6,1 meter i bredden.

Hvalsø Teltudlejning har derfor skrevet ud til en masse sejlklubber.

Lige nu håber Kirsten og Claus Pedersen på at udleje nytårstelte til krudtsælgere, så året kan slutte lidt normalt.