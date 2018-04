- Der er fornuft og penge i at være miljøbevidst

Karlslunde-virksomheden Norlip lever af at levere plastikposer og plastikemballage til aluminiumsbakker, og den forsøger at være så god ved miljøet som muligt, både i produktionen og med de endelige varer.

- Der er fornuft og penge i at være miljøbevidst. De to ting går hånd i hånd. Når man sparer på ressourcerne, kan man se det på bundlinjen, siger Jesper Philipsen, der er direktør i Norlip.

Miljøbevidstheden kommer til udtryk ved, at der er fokus på recirkulation med plastikken, som enten bliver genbrugt eller solgt og lavet om til sorte sække. Forrige år blev Norlip ISO 50.001-certificeret. For at blive det skal man lave energibesparende projekter. Når 2019 er omme, udløber aftalen. Til den tid er én måneds strøm sparet i løbet af projektets levetid.

Blandt produkterne i varekataloget er nemlig laserperforeret folie til aluminiumsbakker. I stedet for makrohuller i folien, som indtil for få år siden var de mest gængse, laver Norlip laserhuller, som gør, at man styrer vandringen af ilt ind og ud af emballagen. Det betyder, at frugt og grønt, som for eksempel kartofler, salater og jordbær, går i dvale og får op til 10 dages længere holdbarhed, fordi hullerne kun er mellem 70 og 90 my store.