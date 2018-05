Man behøver langtfra at være stor fodboldfan for at få noget ud af at være med i HB Køges erhvervsnetværk, Netværket, forklarer bestyrelsesformand Steen Witthøfft. Især muligheden for at lave forretning sammen trækker mange til. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

- 50 procent er ligeglade med fodbolden

De er ikke bange for at tage munden for fuld i Netværket, fodboldklubben HB Køges erhvervsforening, der med flere end 240 medlemmer spænder vidt inden for både geografi og faggrupper. Men det er langtfra hver og én af de mange medlemsvirksomheder, som nødvendigvis går op i, om HB Køge vinder eller taber, når dommeren fløjter op hver søndag. Det forklarer Netværkets bestyrelsesformand, Steen Witthøfft:

- Men vi har lavet undersøgelser, der viser, at 50 procent af vores medlemmer i princippet er ligeglade, om det er ishockey, håndbold eller fodbold. De er medlemmer for netværkets skyld og for den platform, som vi tilbyder. Det ser jeg som en klar styrke, for det underbygger, at det er et godt sted at lave forretning, og at alle får noget ud af det. Det betyder, at de ville være her, uanset om HB Køge lå i sub-toppen af Superligaen eller i 2. division, siger Steen Witthøfft, der tilføjer, at HB Køge naturligvis også får vigtig synlighed ud af det.