Zoom ind på åbent hus på gymnmasiet

Egedal - 06. januar 2021 kl. 19:20 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Normalt er januar måneden, hvor folkeskolens afgangselever med gymnasiedrømme tager til åbent hus arrangementer for at finde ud af, hvor de vil gå i gymnasiet efter sommerferien. Det plejer at være et tilløbsstykke på Egedal Gymnasium & HF, populært kaldet EG, i Stenløse, men i år har gymnasiet taget de digitale midler i brug for at undgå smitte med Covid-19 i forskellige varianter.

Tirsdag den 26. januar klokken 19.30 blænder gymnasiet op for et livestreamet Åbent Hus via Zoom.

»Vi glæder os til at byde jer virtuelt indenfor til en aften, hvor elever og lærere vil vise og fortælle om livet på EG - både i og udenfor undervisningen. Det vil være muligt at »gå på besøg« i de enkelte udbud på hhv. STX og HF, chatte med studievejledere, elever og lærere og på denne måde få et godt fagligt indtryk af vores to uddannelser samt trivslen generelt.«, oplyser gymnasiet på sin hjemmeside.

»Vi ville SÅ gerne se jer alle live, men situationen forhindrer det. Dog kan I være sikre på, at vi står på tæerne for, at det næstbedste kommer så tæt på det bedste som muligt!«. understreger det.