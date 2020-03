Youtub-værksted kan nu fortsætte online

»Det var vi naturligvis meget kede af. Specielt fordi vi netop havde startet en helt ny youtube aktivitet op. Vi er derfor utrolig glade for, at vi i samarbejde med Tuborgfondets akutpulje nu kan tilbyde aktiviteten online.«, oplyser frivillige Joachim Lærke Lyager om baggrunden for, at DUI nu både kan fortsætte det nystartede Youtube-værksted og starte et nyt for børn og unge fra 6. klasse og opefter. Det nye hold mødes første gang tirsdag den 31. april klokken 19 og derefter alle tirsdage i april.