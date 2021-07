I den kommende tid skal der i jernbanesporet mellem Veksø og Frederikssund installeres baliser (gule bokse), som er elektromagnetiske sendere eller transpondere, der giver det forbikørende tog informationer om for eksempel højest tilladte hastighed eller hvor langt frem sporet er frit. Balise stammer fra fransk og betyder sømærke. Foto: Banedanmark

Send til din ven. X Artiklen: Weekender med togbusser - S-tog får nyt signalsystem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Weekender med togbusser - S-tog får nyt signalsystem

Egedal - 15. juli 2021 kl. 05:22 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Passagerer på Frederikssundbanen må nøjes med togbusser i fire weekender, og naboer til sporet vil i korte perioder kunne opleve støj, når Banedanmark arbejder i og omkring skinnerne.

Det sker, når arbejdet med at installere et nyt, digitalt, moderne signalsystem på S-banen når frem til strækningen mellem Veksø og Frederikssund i perioden fra 26. juli til 11. september.

Banedanmark har siden maj arbejdet med at gøre klar til det nye signalsystem, der skal afløse de gamle forældede og nedslidte signalanlæg fra 1960'erne og 1970'erne på strækningen mellem Valby Station og Frederikssund.

Signalfejl er i dag den væsentligste årsag til forsinkede S-tog, oplyser Banedanmark, der begyndte arbejdet i Valby og bevæger sig mod nordvest.

- Det nye signalsystem vil på sigt medføre færre forsinkelser og flere tog til tiden for passagererne, og det bliver også muligt at sætte hastigheden op på nogle strækninger, fortæller byggeleder Jan Eiland, Banedanmark, der oplyser, at det nye signalsystem har været i drift siden januar i år på S-togs strækningerne Hillerød-Svanemøllen, Ny Ellebjerg-Hellerup-Klampenborg, Farumbanen og Ringbanen.

Breve til naboer Der vil primært blive arbejdet på Frederikssundbanen i aften- og nattetimerne samt i weekender. Banedanmark har via E-boks varslet naboer til banen, at de i korte perioder kan opleve, at der arbejdes i og omkring sporet.

- Vi forventer dog ikke, at vores arbejde kommer til at medføre større støjgener, og du vil som nabo samlet set kun opleve enkelte døgn, hvor vi arbejder i dit område, eksempelvis når vi nedvibrerer fundamenter til radiomaster, som bliver placeret med 400-500 meters mellemrum. Du vil også kunne opleve støj fra arbejdskøretøjer, samt en støvsuger der rengøre kabelrender, skriver Banedanmark, der beklager de eventuelle gener, håber på forståelse og lover at gøre, hvad de kan, for at mindske mulige gener.

Dage med togbusser En del af installationsarbejdet kræver fri adgang til sporene. Derfor planlægges arbejdet til weekenderne for at genere daglige pendlere mindst muligt. I weekenderne 24.-25. juli og 31. juli-1. august vil der blive indsat togbusser mellem stationerne Veksø og Ølstykke, mens der vil køre togbusser mellem stationerne Ølstykke og Frederikssund i weekenderne 7.-8. august og 14.-15. august.

Rent teknisk installeres nyt teknisk udstyr i form af akseltællere, baliser og radiomaster. Sporskifter opgraderes. Kabelrender gengøres. Og der trækkes nye kabler langs sporet og på stationerne på hele strækningen.

Installationsarbejdet ventes færdigt i september måned, og det nye signalsystem skal testes i foråret 2022, hvorefter det kan tages i brug.

Færre forsinkelser Banedanmark har gennem nogle år arbejdet med at udskifte signalsystemerne på hele jernbanenettet - både fjerntog og S-tog - for at give en mere pålidelig og stabil togdrift med flere tog til tiden.

Det nye signalsystem for S-tog er baseret på såkaldt Communication Based Train Control (CBTC). Det betyder, at de traditionelle signaler langs sporet forsvinder. Lokomotivføreren får i stedet signalet direkte ind på en skærm i førerhuset i toget via radiosignaler. Desuden betyder den nye teknologi, at der vil være langt mindre udstyr i og omkring sporene, end der er i dag.

Forventningen er, at det nye signalsystem tages i brug på strækningen Sydhavn - Køge i 2022, som en af de sidste strækninger på S-banen. Det forventes, at 50 procent af signalrelaterede forsinkelser vil forsvinde på S-togs nettet, og at det sammen med fornyelser af sporene vil spare passagererne cirka 140.000 timer på S-banen om året.