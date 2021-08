Se billedserie - Det er en ligeværdig handel, og vi får nogle produkter, som de er utroligt stolte af at levere, siger Christian Friis Bach. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Warfair tror på handel for fred

Egedal - 28. august 2021

Parwan-valnødder, Satarbai-mandler i skaller, Jalghoza pinjekerner, Kishmish-rosiner, babypistacienødder, søde abrikoskerner og krydderiet safran. Det er bare nogle af de produkter fra Afghanistan, der ligger klar til salg hos virksomheden Warfair på Svinemosevej 7 imellem Ganløse og Søsum.

Der bor den tidligere radikale udviklingsminister Christian Friis Bach og hans kone Karin, og i november 2019 startede de Warfair, der handler for fred.

Allerede som ganske unge kørte parret rundt på en budcykel og solgte kaffe fra ulande som Nicaragua og Tanzania, og midt i 90'erne var Christian med til at få Max Havelaar mærket for bæredygtigt og etisk producerede varer til Danmark, hvor det siden har udviklet sig til Fairtrade mærket.

- Vi tror på, at handel kan være en god måde at hjælpe på, siger Christian Friis Bach, der i dag er 55 år. Han fortæller, at en ung frivillig har fundet på navnet Warfair, som signalerer fair behandling i handel med krigsramte.

Fantastiske produkter Varerne køber de hos producenter i fattige lande, der er ramt af krige og konflikter.

Lande, som Christian har været i både som minister og via sit mangeårige arbejde i internationale hjælpeorganisationer som Folkekirkens Nødhjælp, FN og Dansk Flygtningehjælp.

- Jeg har set mennesker, der knokler for at lave fantastiske produkter, men ikke har en chance, fordi ingen tør handle med landet, siger Christian.

Så nu importerer Warfair fra lande som Afghanistan, Yemen, Somalia og Burkina Faso. Men inden sælgerne kommer gennem nåleøjet til Warfair, har de været igennem en omfattende kontrol. Den skal sikre, at varerne produceres under etisk forsvarlige og bæredygtige vilkår.

Prutter om prisen Når det er klarlagt, så skal der handles.

- Vi kræver noget og prutter om prisen, og hvis ikke varen er i orden, får de det ikke solgt. Det er en ligeværdig handel, og vi får nogle produkter, som de er utroligt stolte af at levere, siger han.

Til gengæld løber Warfair risikoen ved at betale for varerne ved levering og sørge for transporten til Danmark. Her er det først og fremmest tanken at sælge gennem andre, og det er til dels lykkedes.

- Vi sælger kaffe fra Yemen via Coffee Collective. Safran fra Afghanistan sælger vi til Irma gennem Carlsens Krydderier og sesam fra Somalia sælger vi via Social Foodies, fortæller Christian Friis Bach.

Men i februar åbnede Warfairs webshop for private, og siden Talibans overtagelse af magten i Afghanistan og mediernes interesse for situationen, har nethandlen taget fart.

Det er blandt andet Warfairs gavepakke med syv varer fra tre byer i Afghanistan, der er så populær, at både Christian, Karin, deres voksne børn og nogle af deres venner har måttet bruge tid i pakkeriet for at nå at pakke det hele. Og det glæder både Warfair og deres producenter i Afghanistan, at danskerne viser deres støtte på den måde, for producenterne i Afghanistan frygter en handelsboykot.

- De er glade for, at danskerne gerne vil købe deres varer, siger Christian.

Til gengæld har Talibans overtagelse af magten givet en vis usikkerhed - blandt andet i forhold til om producenterne kan beholde deres kvindelige ansatte.

- Mellem 50 og 70 procent af de ansatte er kvinder. De regner med og håber på, at kvinderne får lov til at være i produktionen og arbejde med at plukke og sortere, for det er traditionelt kvindearbejde. De ved godt, at det bliver svært med dem, der har gjort karriere på kontorerne, men de vil kæmpe for kvinderne og for at de kan få lov at komme på arbejde, refererer han fra samtaler med samarbejdsparterne.

Støtte til mennesker Lige nu er det også svært at få varer ud af landet, men når evakueringen fra lufthavnen i Kabul er slut, og Taliban har fået en regering på plads, så håber Christian og hans samarbejdspartnere, at det igen bliver muligt at få deres produkter ud fra Afghanistan.

- Taliban har jo også brug for, at der kommer penge til landet, siger Christian.

Hvis nogle skulle tænke, at de ikke har lyst til at støtte Taliban på den måde, så forklarer han, at selv nødhjælp vil kræve, at der betales en vis skat til Taliban. Til gengæld har Taliban lovet at bekæmpe korruption, og det håber han, at de vil gøre.

Måske bliver en del af de skatter, Taliban vil opkræve af virksomhederne og eksporten, også brugt på veje og sundhedsklinikker, men det vigtigste er, at de fleste indtægter ender i lommerne hos dem, der producerer varerne, mener Christian.

- Man skal tænke på, at man hjælper landmændene, medarbejderne og deres familier, siger han.

Warfair har dog også grænser og sin egen etiske komité til at vurdere, om det er etisk forsvarligt at blive ved med at handle med et land, og det kan også ramme importen fra Afghanistan.

- Hvis Taliban sætter sig hårdt på det her og fyrer alle kvindelige medarbejdere, så stopper vi handlen, siger han.

En god forretning Men foreløbig tror og håber Christian, at det kan lykkes at blive ved med at fortælle de positive historier fra Afghanistan, og på sigt håber han, at Warfair vil give overskud.

Lige nu arbejder han selv og flere andre frivilligt, men fra 1. september vil Warfair ansætte en til at hjælpe med regnskabet én dag om ugen. Inden for en overskuelig fremtid håber de også, at Christian vil kunne få en løn på 5-10.000 kroner om måneden til at supplere hans andre indtægter fra eksempelvis bestyrelsesarbejde.

- Jeg bruger 95 procent af min tid på min virksomhed, siger han og understreger, at Warfair ikke kun er et filantropisk foretagende.

- Vi tror på, at det kan blive en god forretning, siger han.