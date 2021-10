Se billedserie Eleverne kunne blandt andet følge et ?vulkanudbrud? i sandet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vulkaner, raketter og DNA i børnehøjde

Egedal - 02. oktober 2021

Hvilken lava flyder længst, og hvordan påvirker det vulkanen? Hvad får raketter til at flyve? Hvad smager mest surt? Hvad sker der, når man spiser chokolade og tyggegummi samtidig? Hvad vejer fem kilo på månen, Mars eller Jupiter?

Det var nogle af de spørgsmål, elever fra Egedal Gymnasium & HF hjalp over 400 skoleelever fra Lærkeskolen, Ganløse Skole, Søhøjskolen og Bækkegårdsskolen med at få besvaret, da gymnasiet fredag havde inviteret skoleelever indenfor til naturvidenskabsfestival for første gang.

- Vi vil gerne give vores elever lov til at vise det, de kan, og så vil vi gerne vise, at vi er et sted med stærk naturvidenskabelig faglighed, fortalte rektor Camilla Rye om baggrunden for festivalen, der også skal give interesse for naturvidenskab.

- I den her tid, hvor der er så meget fokus på klima, så er det vigtigt, at der er nogle unge, der har fokus på naturvidenskabelige fag, for det er nok derfra flere løsninger kommer, siger hun.

Fra morgenstunden var det elever fra to 2. klasser på Lærkeskolen, der gik rundt til de forskellige videnskabelige forsøg.

- Vi fin en invitation, og når nogle tager sådan et initiativ vil vi gerne dukke op. Det er en spændende mulighed for at se nogle anderledes forsøg, som de små ellers ikke har mulighed for at stifte bekendtskab med, sagde lærer Dorte Christensen, der var begejstret for det, hun så.

- Jeg synes, det er fantastisk velorganiseret og interessant og relevant for de små også, sagde hun.

Frederik fra 2.a og Matilda fra 2.b syntes også, det havde været sjovt "indtil videre", som Frederik sagde. Han syntes, det sjoveste havde været at få raketter til at flyve ved at fylde dem med vand og pumpe med luft.

- Det var sjovt at hælde tingene op og pumpe, sagde han.

Matilda syntes, det bedste var det, hun lige havde set, hvor to gymnasielever havde kogt vand, givet det farve med kaliumpermanganat og hældt opvaskemiddel i, så det reagerede på brintoverilte ved at lave en slags "pølse", der vældede op af glasset.

- Det er spændende at se, sagde Matilda.

Christine Mardov-Johansen fra 3. a på Egedal Gymnasium & HF sad ved den station, hvor børnene kunne se, hvordan et grisehjerte og griselunger fungerer på stort set samme måde som menneskers.

- Vi viser, så meget, som vi kan uden at gøre dem totalt bange, forklarede Christine, der kunne konstatere, at de fleste synes, at det er klamt - også hendes kammerater på biologiholdet.

- Men jeg er meget glad for anatomi, sagde Christine, der også synes, det er fedt at fortælle om det.

- Mange synes, det er klamt, men det er sjovt at fortælle om, og de har nogle sjove spørgsmål en gang imellem, sagde hun, inden det næste hold kom til og sagde Adr!

Benjamin Bidsted fra 3.u demonstrerede højtryk og lavtryk med blandt andet stearinlys og bordtennisbolde, og han har altid været meget glad for at dele ud af sin viden.

- Det er lidt svært, når de er meget unge og skal lære noget meget avanceret, men det er meget fedt at prøve at lære børn noget, og det er et fedt koncept, og man kan se, at børnene er meget engagerede, sagde han.

Senere skulle forsøgene præsentere for 380 elever fra 3., 4. og 5. klasser, og interesserede kan godt begynde at glæde sig til næste år. For Camilla Rye er så sikker på succesen, at hun i sin velkomst bebudede, at man godt kan sætte kryds i kalenderen næste år.

