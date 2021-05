Se billedserie Der fløj flere trampoliner rundt i Ølstykke. Billedet her er taget af Jacob Dencker Helby.

Voldsomt vejr med skypumpe: Flyvende trampoliner og ødelagte tage

Mange har delt oplevelser og billeder af det voldsomme vejr, der ramte Ølstykke fredag middag.

Egedal - 25. maj 2021

Noget kunne tyde på, at maj måned er en god sæson for skypumper over Ølstykke.

For da det sære vejrfænomen viste sig fredag ved middagstid over området, var det et år siden det sidst skete.

Noget kunne også tyde på, at 2021-udgaven var mere "aggressiv" end den der var forbi i 2020. For flere borgere beretter om flyvende trampoliner og ødelagte tage, skure og andet materiel.

På Facebook-gruppen "Vores Egedal" delte flere deres oplevelser, sammen med billeder og videoer.

Heriblandt Kristina Vendela Nielsen, der på Agervænget sammen med familien fik skypumpens "kærlighed" at føle.

"Det var en meget voldsom oplevelse. Vi nåede da at blive lidt bange", fortæller hun til Lokalavisen.

Hun har taget billeder af familiens havetrampolin, som er endt på taget af familiens hus.

"Så tæt har jeg aldrig før været på en skypumpe", kan man høre hende sige på en video, der er lagt op på Facebook.

"Den er vores" En anden Ølstykke-borger, Sarah Holmgaard Mortensen, skriver i samme tråd om et af Kristina Vendela Nielsens billeder på Facebook:

"Den der ligger op ad flagstangen er vores. Den fløj over til vores nabo, derefter videre til vores anden nabo, for til sidst at blive stoppet af flagstangen i haven ved siden af. Min mand troede først det var blevet stjålet."

Simon Rick Duelund skriver:

"Den løftede en trampolin 20-30 meter op i luften omkring Emilsvej, trampolinen ligger nu ovre på grunden ved Toftehøjskolen, blot hvis nogle savner deres trampolin."

"Smadrer alting" Sådan fortsætter det i tråden. Til Lorry har Kristina Vendela Nielsen fortalt om sin oplevelse:

"Da jeg kigger op, ser jeg en sky, der pludselig begynder at dreje rundt. Jeg når lige at tænke 'hvad fanden er det, der sker', og så kommer det her kæmpe vindsus pludselig gennem vores indkørsel og smadrer alting."

Hun tilføjer, at brædder og et halvtag fra naboens udestue blev revet op i luften og hvirvlet rundt.

"Deres udestue er fuldstændig totalskadet, og der ligger brædder fra deres udestue inde i vores have", siger hun og tilføjer, at hun har hørt, at naboens halvtag er havnet helt nede ved en børnehave, der ligger cirka 30 husnumre længere ned ad vejen.