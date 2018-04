Voldsom brand i stråtækt gård: Hele taget udbrændt

Lørdag eftermiddag kæmper flere brandfolk fra Frederiskborg Brand og Redning for at slukke en voldsom brand i en stråtækt gård på Almagerbakke i Stenløse.

Det oplyser vagthavene ved Frederiskborg Brand og Redning til sn.dk.

Meldingen til alarmcentralen kom klokken 13.47, oplyser Nordsjællands Politi til sn.dk. Politiet kan dog ikke sige yderligere lige nu.

- Jeg kan ikke sige så meget på nuværende tidspunkt, men brandfolk kæmper i øjeblikket på at få slået ilden ned og få reddet så meget af bygningen som muligt, siger vagthavene til sn.dk.

Flere brandstationer, Beredskabsstyrelsen samt det frivillige beredskab er sat ind med mandskab for at hjælpe med brandslukningen.

Da der er tale om en stråtækt gård, har der været tale om meget kraftig brand.

Da sn.dk. taler med Nordsjællands Politi lidt i fem lørdag eftermiddag, tre timer efter branden opstod, lyder det, at brandvæsnet nu har fået branden under kontrol, men at gården har lidt store skader.

- Der er tale om en trelænget gård på 150 kvadratmeter, hvor der er udbrudt brand i den ene længe, som er en lade med et brændefyr. Ejeren af gården har oplyst, at han tidligere i dag har fyret op i brændefyret, og da han senere hen kigger til det, kan han konstatere, at der er udbrudt brand, siger Vagtchef ved Nordsjællands Politi Dan Houtved til sn.dk.

Hvordan branden præcist er opstået er endnu uklart, men det skal brandefterforskere undersøge de kommende dage, oplyser vagtchefen.

- Da der er tale om en stråtæktejendom har ilden haft gode betingelser og har været meget voldsom. Selve taget er totalt udbrændt og faldet sammen ligesom bygningen har lidt omfattende vandskaders, siger vagtchefen.

Selvom branden er under kontrol vil brandvæsnet skulle arbejde i mange timer endnu, da der nu pågår et større efterslukningsarbejde, så branden ikke bryder ud igen.

Ingen personer er kommet til skade som følge branden, oplyser vagtchefen.