Vokseværk: Røde Kors flytter til større butik i Egedal Centret

"Vi glæder os rigtig meget til at slå dørene op i Egedal Centret, hvor vi kommer til at råde over cirka 950 kvadratmeter. I dag har vi kun cirka 400 kvadratmeter at gøre godt med, så vi får en dobbelt så stor butik," siger Connie Nefling, der er næstformand hos Røde Kors Egedal.

Flyttekasser og tøj

"Vi har haft fire gode år i den nuværende butik, hvor vores salg har været stigende, men vi har haft et plads-problem, og derfor har vi været på udkig efter et større sted. Vi får leveret rigtig mange ting. Borgerne kommer med alt lige fra flyttekasser og tøj til møbler og legetøj, men grundet pladsmangel har vi været nødt til at afvise flere ting og henvist til andre Røde Kors-butikker, men nu kommer vi til at råde over en butik, hvor der vil være plads til langt flere ting. Det betyder meget for os," siger Connie Nefling, der ser placeringen i Egedal Centret som et løft for den lokale butik.