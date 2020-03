Virtuelt kaffemøde

Selv om borgerne selv må lave kaffen, så bliver der mulighed for at komme til virtuelt kaffemøde med Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) torsdag den 2. april fra klokken 16.30 til 17.30.

I stedet for at byde på kaffe i et mødelokale på Egedal Rådhus, som han plejer, så vil Karsten Søndergaard denne gang livestreame om stort og småt i kommunen via kommunens facebook-side.