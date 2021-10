Søndag den 31. oktober er det halloween og igen i år afholder Junglerun ?Virtuelt Halloween Run? til fordel for Legeheltene.

Virtuelt halloween-løb i Egedal til fordel for indlagte børn

Junglerun holder et (u)hyggeligt halloweenløb i Egedal

Egedal - 10. oktober 2021 kl. 08:39 Kontakt redaktionen

Halloween betyder græskarudskæringer, uhyggelige kostumer og varm kakao i lange baner.

Men i år kan halloween også betyde røde kinder, friske gåture og raske løbeture i den friske luft.

Søndag den 31. oktober er det halloween og igen i år afholder Junglerun "Virtuelt Halloween Run" til fordel for Legeheltene. Deltagerne løber sammen hver for sig og planlægger selv, hvor turen går hen, og hvor lang ruten skal være.

Alle deltagere får helt frie tøjler til at skabe deres eget bud på det perfekte og måske uhyggelige halloweenløb. Alle kan være med, og det er helt op til den enkelte, hvor lang fornøjelsen skal være, og om der skal løbes, cykles, hoppes eller hinkes i mål. Der er i dén grad mulighed for at udfolde sin kreativitet, da den eneste regel er, at det skal være sjovt at deltage.

"Det virtuelle halloweenløb skal være en sjov og aktiv halloweenaktivitet for børn og deres forældre, hvor både store og små kommer ud og får rørt sig på tværs af hele landet, samtidig med at man støtter et rigtig godt formål," siger Henriette Madsen, generalsekretær hos Børneulykkesfonden.

Godt formål Til Virtuelt Halloween Run bliver alle deltagerne forsynet med et startnummer, diplom og en sej og uhyggelig medalje, som kan minde om et sjovt og (u)hyggeligt løb.

Løbet arrangeres af Junglerun til fordel for Legeheltene, som arbejder for at skabe mere aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn mellem 0-14 år, der hvert år indlægges.

Virtuelt Halloween Run er et unikt halloweenløb, hvor store og små i Danmark kan gøre en forskel for indlagte børn - sammen hver for sig. Formålet med løbet er både at inspirere familierne til at komme op af sofaen og komme ud og bevæge sig, mens de sætter fokus på Legeheltens arbejde ude på de danske hospitaler.