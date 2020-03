Artiklen: Virtuel time for gymnasieelever og forældrene

Af Annemette Ross Jensen Tirsdag den 31. marts klokken 16-17 holder Egedal Gymnasium og HF virutel spørgetime på for alle gymnasiets elever og deres forældre.

Her vil ledelesgruppen svare på spørgsmål om, hvordan den nuværende hjemsendelse påvirker undervisningen, terminsprøver, karakterer, eksamen og meget mere.

Rektor Camilla Rye Jørgensen oplyser, at gymnasiet allerede holder allerede virtuelle morgensamlinger, hvor eleverne kan stille spørgsmål.

- Det giver ro og tryghed for eleverne at høre, at andre tænker på det samme, fortæller hun.