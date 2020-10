Virtuel science for piger

Piger fra Boesagerskolen i Smørum og Maglehøjskolen i Ølstykke deltog onsdag i Girls Day in Science. Dagen skal inspirere flere piger til at vælge en uddannelse indenfor it, teknologi, naturvidenskab og håndvær, men på grund af Covid-19 var det planlagte besøg hos Atea erstattet af en virtuel seance.

- Det gik godt,men det er klart, at der forsvinder lidt af det, som arrangementet skal give, fordi de ikke kommer ud på virksomheden, selv om virksomheden prøvede at gøre det så virkelighedsnært som muligt, siger Jacob Clausen.

Alligevel tror han, at pigerne har fået indblik i, hvad de kan komme til at arbejde med i en it-virksomhed som Atea, og helt generelt synes han Girl Day In Science er en rigtigt god ide, for da han var med sidste år, så han med egne øjne, hvordan det havde en effekt på pigerne at komme ud at se mulighederne.