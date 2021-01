Pernille Bloch Madsen fra Vores Egedal og Mikkel Davidsen fra Øl-stykke virksomheden Fortius Kommunikation er gået sammen om den nye digitale virksomhedsguide for Egedal, som skal gøre det nemmere at støtte det lokale erhvervsliv. Pressefoto

Virksomhedsguide skal hjælpe lokalt erhvervsliv

Den nye digitale Egedal-guide skal gøre det lettere at støtte lokalt

Egedal - 07. januar 2021

Hvor finder man som en lokal advokat, skrædder, VVS'er, massør eller gårdbutik? Det og meget mere skal man kunne finde svar på i Egedal Virksomhedsguide, som kommer til at rumme alle kommunens virksomheder inddelt i 45 forskellige kategorier.

"Kort fortalt håber vi på, at Egedal Virksomhedsguide kan skabe et overblik og gøre det lettere for borgerne at støtte det lokale handels- og erhvervsliv. Og så håber vi, at virksomhederne samtidig får mulighed for at nå ud til flere lokale kunder," fortæller Pernille Bloch Madsen i en pressemeddelelse.

Hun er en af initiativtagerne bag guiden og driver til daglig Vores Egedal.

Gratis basisoplysninger Sammen med Mikkel Davidsen fra Ølstykke-virksomheden Fortius Kommunikation har Pernille Bloch Madsen udviklet Egedal Virksomhedsguide for at hjælpe de lokale erhvervsdrivende, der er under pres i disse år, blandt andet fra den stigende nethandel.

Guiden er som udgangspunkt gratis for lokale virksomheder at komme med i - med basisoplysningerne firmanavn og kontaktinfo.

"Vi har valgt at gøre det gratis at komme med i guiden med virksomhedens basisoplysninger, og så har vi holdt prisen for en udvidet virksomhedsprofil meget lav. Det gør vi, fordi vi ønsker, at så mange erhvervsdrivende som muligt kan komme med i guiden og få mulighed for at markedsføre sig over for lokalområdet," siger Mikkel Davidsen i pressemeddelelsen.

Skal støtte lokal handel "Vi er nødt til at handle med de lokale virksomheder, hvis vi fortsat gerne vil kunne købe de ydelser og produkter, vi har brug for, lige rundt om hjørnet. Onlinehandlen hos de store, internationale webshops er vokset markant de senere år, og den udvikling kan og skal vi ikke bremse. Men forhåbentlig kan vi få sat mere fokus på, hvorfor det er vigtigt også at støtte Egedals lokale erhvervsdrivende," lyder det fra Mikkel Davidsen.

"Vi oplever, at der er rigtig mange borgere, der gerne vil støtte butikkerne og virksomhederne i Egedal. Det har vi set gennem hele coronakrisen, og det er virkelig positivt. Men vi oplever også, at det kan være svært at få et overblik over, hvilke lokale virksomheder der findes i de forskellige brancher. Det har vi nu fundet en løsning på," siger Pernille Bloch Madsen.

Kan prøves allerede Egedal Virksomhedsguide kan 'prøvekøres' ved at besøge web-adressen egedalvirksomhedsguide.dk.

