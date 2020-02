Virksomheder kan få svar på erhvervsbasar

Fredag den 28. februar klokken 7.30-9.30 inviterr Egedal Kommune alle Egedal-virksomheder til erhvervsbasar på Egedal Rådhus. Her vil der være mulighed for at møde sagsbehandlere, der arbejder med ansøgninger om byggetilladelser, miljøgodkendelser, affaldsforhold, trafiksikkerhed og andre lovområder, der kan have betydning for at udbygge eller udvikle en virksomhed.