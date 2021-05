Dennis Dress vil gøre Dbramante1928 mere en CO2-neutral. Et samarbejde med WWF Verdensnaturfonden skal give planeten mere, end virksomheden tager. Foto: Dbramante1928 Foto: MARCO PETERS

Virksomhed hjælper klimaet: Planter regnskov i samarbejde med Verdensnaturfonden WWF

Egedal - 20. maj 2021 kl. 05:07 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Ølstykke-virksomheden Dbramante1928, der producerer håndlavede covers til mobiltelefoner, iPads og Laptops samt tasker i kernelæder, vil mere end reducere og kompensere for sin påvirkning på natur- og klima. CEO og stifter Dennis Dress håber, at virksomheden i løbet af de kommende år vil nå så langt, at den i sin fremtidige drift giver mere tilbage til planeten end den tager. Det skal nyt samarbejde med WWF Verdensnaturfonden hjælpe med.

- Når vi kigger på de ting, der sker med naturen og klimaet rundt om os, så er det tydeligt, at vi alle sammen bliver nødt til at tage noget ansvar, så vi kan få vendt udviklingen. Det, jeg godt kan lide ved det program, vi har sagt ja til at gennemgå sammen med WWF, er, at vi ikke bare udligner vores klimaaftryk, men har sat et ambitiøst mål om at blive natur- og klimapositive. Det vil sige, at vi skal give mere end vi tager. Hvis blot vi alle sammen er neutrale, så sker der jo ikke en positiv udvikling. Så bliver det i bedste fald status quo. Kloden har altså brug for, at vi handler nu, og derfor er jeg også rigtig stolt over og glad for, at vi nu sammen med WWF forhåbentlig kan inspirere flere virksomheder til at gennemgå den omstilling, siger Dennis Dress en pressemeddelelse.

Partnerskabet handler i høj grad om at bevare og genopbygge økosystemer. En stor del af de pengene, som Dbramante1928 investerer i partnerskabet går til den store Rwenzori Nationalpark i Uganda, hvor WWF-genetablerer og bevarer regnskov. Et træ på de kanter optager mange gange mere CO2 end et træ plantet i Danmark.

Hos WWF glæder CSR & Corporate Partnership Director, Ajs Dam, sig over, aftalen med dbramante1928.

- Klimaforandringer og tab af biodiversitet udgør i dag de største globale trusler. Der er et stort behov for ambitiøse handlinger på tværs af alle sektorer, hvis vi skal skabe en bæredygtig fremtid for de kommende generationer, siger Ajs Dam i pressemeddelelsen. Han håber, at at partnerskabet med Dbramante1928, kan bringe virksomheden et godt skridt videre og inspirere andre danske små og mellemstore virksomheder (SMV) til at hæve barren for deres bæredygtighedsstrategi, hvor også investeringer i naturbaserede løsninger er tænkt ind som en del af strategien.

Egedal Kommunes borgmester Karsten Søndergaard (V) glæder sig over samarbejdet mellem Dbramante1928 og WWF.

- Jeg bliver da stolt over, at vi i vores kommune har en virksomhed, der tænker som de gør, og som vil bidrage til løsningen på de udfordringer, som hele kloden står med. Som kommune forsøger vi selv at gøre så meget som muligt for klimaet og har også sat nogle ambitiøse mål for, hvordan Egedal Kommune skal være i fremtiden. Og så er det da fantastiskt, at vi har en lokal virksomhed, der går forrest og viser vejen, han i pressemeddelelsen.