Virksomhed delte julegaver ud på plejecenter

Her havde den lokale virksomhed Egedal Tagservice for andet år i træk besluttet sig for, at de penge, der ikke bliver anvendt på traditionel markedsføring, i stedet skulle anvendes til at gøre noget godt for lokalsamfundet.

"Sidste år gav vi kurve til beboerne på Damgårdsparken, og det var meget rørende for os at se, hvor glade mange af beboerne blev. Derfor var vi heller ikke i tvivl om, at vi gerne ville gøre det igen i år, og vi er heller ikke i tvivl om, at vi også vil gøre det næste år og i årene, der kommer. Mang eaf de ældre er jo i en situation, hvor de bliver glade for at finde ud af, at der er nogle, der tænker på dem," lyder det fra indehaver af Egedal Tagservice Emrah Karci.