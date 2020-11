Vinderteam til renovering af skoler fundet

Midt i november forventer kommunen at kunne indgå kontrakt med det vindende team, der består af totalentreprenør Juul & Nielsen, EKJ Rådgivende Ingeniører, Dansk Energi Management og RUBOW arkitekter. Teamet har vundet i konkurrence med to andre teams bestående af totalentreprenør, ingeniør, energirådgivere og arkitekter.

- Vi er rigtig glade for, at vi har fundet det team, som bliver kommunens strategiske partner. Vi har haft en god proces med de tre prækvalificerede teams, og vil gerne takke for deres tilbud af meget høj kvalitet og med kreative løsninger. Når valget er faldet på Juul & Nielsen, er det fordi, de samlet set har leveret det bedste tilbud i den samlede bedømmelse, hvor både økonomi, projektorganisation og kreativitet er blevet bedømt. Vi glæder os til samarbejdet med teamet omkring Juul & Nielsen, siger Sune Impgaard Schou, der er kommunens by- og erhvervsdirektør i en pressemeddelelse.