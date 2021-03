Vinderen fundet: Karin har 'Årets Butik'

Sådan lød det fredag eftermiddag fra indehaver Karin Jensen, da Danske Bank og Lokalavisen Egedal troppede i butikken Today for at overraske hende og personalet med prisen som 'Årets Butik' i Egedal Kommune.

For lidt mere end et år siden var Today den første af 12 butikker, der i løbet af 2020 blev kåret til 'Månedens Butik.'

Det sagde kunderne

Op til kåringen har Lokalavisens læsere både med kommentarer på Facebook og en afstemning på hjemmesiden sn.dk været med til at præge dommeres valg.

"Borgerne i Egedal og omegn har været gode til at stemme på mange forskellige detailbutikker, og vi har udover antallet af stemmer kigget grundig på begrundelserne for nomineringerne," lød det fra Danske Banks filialdirektør Helen Kuhre i sin tale til vinderen:

I opløbet om årets butik har kunderne blandt andet skrevet følgende om Today:

De er opfindsomme, fantasifulde, modige og glade og service mindede.

Den butik har det hele og lidt til

Julen 2020 bød på søde nisse historier som var hyggelige og sjove at læse.

De har været supergode til at tænke ud af boksen, at komme hjem i stuerne hos kunderne og opdatere os på nyheder og gode tilbud.

Super service, ærlighed, godt humør, bredt sortiment, god foretningssans og I ved hvad kunderne vil ha’, kundepleje og kreativitet er ord, der kendetegner byens bedste tøjbutik

Og rosen kom ikke kun fra kunderne. Også Lokalavisen Egedals salgschef Peter Darum havde roser til Today - og det lokale erhvervsliv:

"Der er rigtig mange der har gjort en helt ekstraordinær stor indsat her i Coronatiden, og knoklet rigtig mange timer, for at give de handlende den bedste oplevelse og service i en svær tid for alle. Det passer lige ind i det, vi som dommerkomite gerne vil sætte ekstra fokus på," konstaterede han forud for overrækkelsen af blomster, diplom og Danske Banks check