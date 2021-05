Jo vildere jo bedre for insekter og biodiversiteten. Foto: Annemette Jensen

Vind el-cykel med vildeste have

Egedal - 18. maj 2021 kl. 05:32 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Insekthoteller, kvashegn, sten, sand og vand. Gennem hele foråret har Egedal Kommune i konkurrencen »Vild med Egedal« opfordret og udfordret kommunens borgere på at gøre deres have lidt vildere til gavn og glæde for insekterne og biodiversiteten.

Kommunen har netop offentliggjort konkurrencens sidste udfordring, hvor deltagerne kan vinde en el-cykel for at have lavet »den vildeste have« i kommunen.

»Tag fotos af dine vilde projekter og uploade dem på Egedal Kommunes facebookside under opslaget om Vild Med Egedal og skriv #vildmedegedal. Så er du med i konkurrencen om en el-cykel.«, skriver kommunen om konkurrencen, der slutter den 5. juni.

Men arbejdet for mere biodiversitet i Egedal Kommune fortsætter, og på kommunens Facebookside fortæller borgmester Karsten Søndergaard (V) og formand for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) om kommunens bestræbelser på at følge borgernes indsats op med en kommunal.

Der er sået frø og lagt blomsterløg, lavet faunastriber i samarbejde med landmændene og kommunens naturvejledere har lavet inspirationshaver i institutioner. Kommunen er nu erklæret bivenlig og deltager også i den landsdækkende konkurrence om at blive den kommune, der har gjort mest for biodiversiteten.