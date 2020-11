Fra branden i villaen på Hvedevej den 20. juli i år. Arkivfoto: fdue.

Stak af fra psykiatrisk center og satte ild til forældres hus

48-årig mand har erkendt brandstiftelse. Retten skal afgøre om han dømmes for den alvorlige eller "mildere" bestemmelse.

Egedal - 26. november 2020
Af Finn Due Larsen

En voldsom villabrand i Smørum er nu på vej til at få sit retslige efterspil. Et anklageskrift er ved at blive udarbejdet, og sagen ventes for retten i Hillerød indenfor nær fremtid.

Det oplyser anklager Jacob Dreist fra Nordsjællands Politi.

Den 20. juli i år nedbrændte en villa på Hvedevej totalt, og kort tid efter blev en 48-årig mand anholdt og sigtet for brandstiftelse. Manden viste sig at være søn af husets ejere, et ældre ægtepar, der ikke var hjemme da branden opstod.

I et grundlovsforhør dagen efter i Hillerød Ret tilstod den 48-årige mand at han havde sat ild til huset, men nægtede at han ønskede bevidst at skade forældrene. Han har været varetægtsfængslet siden.

Kan give op til livstid Retten i Hillerød skal afgøre, om manden skal dømmes efter den alvorlige bestemmelse om brandstiftelse, eller den "mildere".

Den alvorlige bestemmelse, straffelovens paragraf 180, kan give op til livstid. Hvis det kan bevises, at manden har "sat ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen."

Den "mildere" bestemmelse har en strafferamme på op til seks års fængsel. Manden kan muligvis idømmes en behandlingsdom. Vurderingen efter grundlovsforhøret var, at han ville blive tiltalt efter den "mildere" bestemmelse.

Manden har tidligere også erkendt at have fremsat trusler. Han forklarede i grundlovsforhøret, at han forud for branden var stukket af fra Psykiatrisk Center i Ballerup, hvor han var indlagt.

Flugten foregik ifølge sigtelsen ved at true personalet med en brandslukker, hvorefter han stjal en bil og kørte væk fra stedet.

Manden har under varetægtsfængslingen gennemgået en mentalundersøgelse, oplyser Jacob Dreist.