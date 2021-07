Se billedserie Insektmotellet er inspireret af amerikanske motorvejsmoteller, der er aflange og i to etager. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Vildere have: Naturen er inviteret indenfor

Egedal - 09. juli 2021

Det summer i bedet med valmuer, kornblomster og andre vilde blomster foran Parkhøjvej 66 i Ganløse. Humlebier hygger sig i kløverblomsterne i plænen, en sommerfugl finder vej til en morgenfrue og en slags bille sætter sig på journalistens blok og må viftes væk, så kuglepennen kan komme til at notere.

Man skal ikke have været ret længe i haven hos Anna og Jakob Berg, før man fornemmer, at det vrimler med insekter. Kort før sommerferien vandt Anna en elcykel i Egedal Kommunes konkurrence »Vild med Egedal«, men hun og Jakob har i fællesskab skabt de ting, der har gjort deres have til et mere spændende sted at være for både bier, sommerfugle og andre insekter samt dem selv og deres to-årige datter Sara.

- Naturen er inviteret indenfor, siger Jakob.

Anna er vokset op i Roskilde, uddannet læge og forsker p.t. i hudproblemer fra insulinpenne hos børn og unge på børneafdelingen på Herlev Hospital.

Jakob er fra Aulum i Vestjylland, uddannet elektriker og underviser på Teknisk Skole på Frederiksberg.

De er begge naturmennesker og aktive i FDF, hvor de har mødt hinanden, så da de skulle finde et hus til familien, faldt valget på Ganløse.

- Det er fordi her er lækkert, siger Jakob.

- Naturen har helt klart kaldt, og så er det et aktivt lokalsamfund med skole og indkøbsmuligheder og ikke voldsomt langt fra byen i forhold til arbejdet, siger Anna.

Så i december 2019 flyttede de til Ganløse fra en lejlighed i København Nordvest.

Bedet med kornblomster valmuer og andre vilde blomster

er et paradis for insekter. Foto: Allan Nørregaard



Inspireret af Hjørring Dengang var den nederste del af haven var meget tilgroet med noget, der lignede en Tornerosevæg.

- Vi startede faktisk med at rydde, fortæller Anna, og undervejs fandt de en trappe ned til den nederste del af den skrånende grund, der nærmest er i to etager. Og da de fik ryddet først i den ene ende og derefter fjernede den brede hæk ud mod stien, kunne de se, at de faktisk havde mere have, end det havde set ud til ved første øjekast. Og allerede sidste sommer begyndte de at så vilde blomster i den med inspiration fra DR-programmerne om effekten af det i Hjørring.

- Vi havde set det om Hjørring, og blev inspireret af det, og så gik vi i gang, fordi vi syntes, at det var hyggeligere, siger Anna. De synes, det er hyggeligt, at der er mælkebøtter og tusindfryd i græsplænen, som ikke bliver slået så tit, og de har også selv sået blandinger af græs og vilde blomster.

- I foråret var der gule mælkebøtter, nu kommer der kløverblomster, og sidste sommer blev de afløst af smørblomster. Det er også hyggeligt, siger Jakob.

Insektmotel i to etager

Så de var allerede i gang, da de hørte om kommunens konkurrence og fik lyst til at være med. Og selv om de måske godt kunne have fundet på at lave et insekthotel uden den, så inspirerede konkurrencen dem til at gøre mere ud af de ting, den udfordrede med, og de har brugt de ting, de havde, eller fundet dem i naturen.

- Vi har ikke købt noget, siger Anna.

For eksempel har de lavet et insektmotel inspireret af motellerne langs de amerikanske motorveje, så det er aflangt og i to etager.

Materialerne til det hentede de på en famileitur i Ganløse Egede, og brædderne var genbrugsbrædder fra nogle tidligere skure på grunden.

Den næste opgave var kvashegnet, og det ville de også gerne have til at passe ind i haven.

- Vi brugte lang tid på at tænke over, hvordan det kunne være integreret, siger Jakob. Resultatet er, at kvashegnet nu dækker for det hjørne af haven, hvor de har deres kompostbunke. Samtidig har de mulighed for at lægge mere kvas oveni hegnet efterhånden som det synker sammen.

- Så på sigt behøver vi ikke at køre så mange grene væk, konstaterer Anna.

Stensætningen er et dekorativt indslag og Sara synes,

det er sjovt at lege med vandet. Foto: Allan Nørregaard



Sten og vand Imens de gik og ryddede op, fandt de også forskellige sten, som de lagde i en bunke, og selv om de havde lavet højbede med stensætninger, var der nogle til overs, da den næste opgave var at lave en form for stenbed.

Så stenene blev lagt dekorativt i et hjørne af haven, og da næste opgave var at lave noget med vand, blev der lavet en hulning til det, og det har Sara også meget fornøjelse af at lege med.

Familien går også meget op i, at der er ting at spise, så de har både brombær, hindbær, frugtbuske, æble- og pæretræer. Det er også til glæde for insekterne og de kan mærke, at der er kommet mange flere af dem.

- Især sommerfugle, men også bier, siger Anna, og da de har fulgt rådet om at vente med at klippe ligusterhækken til efter blomstringen, kunne de for nylig glæde sig over, at de duftende blomster også var et godt spisekammer for sommerfugle.

- Og jeg synes ikke, at vi er generet af hvepse eller bier, siger Anna - heller ikke når de går på bare tæer i kløver- engen.

- Vi er ikke blevet stukket endnu, siger Jakob.

Haven skal stadig styres Da de vandt konkurrencen blev Anna drillet lidt af kolleger, der sagde, at de også kunne få en præmie for ikke at luge ukrudt, men hun understreger, at det handler om mere end det.

- Man skal gøre noget for, at græsser ikke overtager, så der skal gøres noget om efteråret, siger hun.

De luger også i nyttehaven og fjerner tidsler, så de kan gå i bare tæer uden at stikke sig på dem.

- Der skal også være plads til os. Det er jo vores have, siger Jakob.

Undervejs har de også fået positive kommentarer fra nogle af dem, der er gået forbi på stien og synes, det ser lækkert ud. Der er også nogen, der har spurgt, om det er dem, der har vundet konkurrencen, og andre har vist interesse for at gøre lidt af det samme.

- Det er dejligt, hvis vi kan inspirere, siger Anna.

- Og vi er også stolte af det, vi har lavet, smiler Jakob.