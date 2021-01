Vild støtte til indsamling

Egedal Kommunes bidrag til Danmarks Indsamlingen til fordel for børn i verden, der lider nød på grund af Corona, er i tråd med kommunens ønske om at skabe mere vild natur. Det er nemlig en Biodiversitetspakke, som interesserede kan byde på.

»Du får tre timers professionel råd og vejledning til mere biodiversitet på dit grønne område. Danmarks Indsamlingen får de indsamlede penge. Og insekterne får mere plads.«, skriver kommunen om pakken, der kan bruges af både haveejere, virksomhedsejere og andre, der har et grønt område, hvor de gerne vil gøre noget godt for biodiversiteten.

- Jeg håber, at vi får mange bud på Egedals biodiversitets-pakke, så vi både gør noget godt for biodiversitetskrisen og får samlet penge ind til de børn, der verden rundt lider på grund af Coronaen. Ikke fordi de har Corona, men fordi de nu ikke får akut lægehjælp og livsnødvendige vacciner, fordi deres sundhedssystem er brudt sammen. Jeg er i hvert fald klar til at smøge ærmerne op, og komme ud og gøre et grønt område vildt på den gode måde, siger borgmester Karsten Søndergaard.