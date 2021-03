Vild med konkurrence om at skabe vild natur

Egedal Kommune har nu tilmeldt sig miljøminister Lea Wermelins koonkurrence, hvor landets kommuner dyster om at være Danmarks Vildeste Kommune. Sammen med kampagnen »Sammen om et vildere Danmark« skal konkurrencen sætte fokus på at skabe mere vild natur, og det falder godt i tråd med Egedal Kommunes eget projekt »Vild med Egedal«.

- Vi vil gerne støtte op om ministeriets kampagne, der sætter fokus på en vigtig sag. Og vi har noget at byde ind med. Vi er allerede godt i gang på egne arealer og med kampagnen Vild Med Egedal arbejder vi på at få borgere, virksomheder og foreninger med i arbejdet for mere vild natur. Så vi spår os selv gode chancer i denne konkurrence, hvor den største præmie er, at vi får mere natur og dermed får alle del i præmien, siger borgmester Karsten Søndergaard (V) i en pressemeddelelse.