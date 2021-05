Borgmester Karsten Søndergaard (tv) og Jan Jensen planter egetræ. Foto: Egedal Kommune

Vild med Egedal går over (kommune)grænsen

Borgmester Karsten Søndergaard tog projektet Vild Med Egedal ud over kommunegrænsen, da han mandag besøgte Jan Jensen - manden der havde budt på Vild Med Egedal-pakken til Danmarksindsamlingen

Egedal - 13. maj 2021 kl. 08:27 Kontakt redaktionen

Karsten Søndergaard havde mandag et Egetræ under armen og Egedal Kommunes natursagsbehandler, der havde skitseret planer for, hvordan Jan Jensens skov og have kunne blive endnu vildere.

Besøget opfyldte mange gode formål, for ud over, at der var fokus på biodiversitet, så gav besøget også penge til Danmarks Indsamlingen, der i år havde fokus på at hjælpe børn, der lider pga. Coronakrisen. I alt blev der indsamlet 120.409.254 kr.

"Jeg er meget interesseret i, hvordan jeg kan gøre mere for biodiversiteten på mine arealer. Derfor syntes jeg det så spændende ud, da Vild Med Egedal-pakken poppede op på skærmen under Danmarks Indsamlings-showet. Så jeg gik i gang med at byde. I dag kunne jeg så pakke min pakke ud, og jeg er godt tilfreds med indholdet. Jeg har fået gode bud på, hvordan jeg kan lave det mere vildt, men gøre det på en måde, så det er tydeligt, at det er med vilje," fortæller Jan Jensen.

Egetræet er en tanke Karsten Søndergaard var også glad for at krydse kommunegrænsen på årets hidtil varmeste dag:

"Jeg er stolt af at komme rundt og fortælle om vores projekt Vild Med Egedal. I dag har jeg haft et insekthotel med som Jobbroen (red. kommunens beskæftigelsesprojekt) har bygget, Egedal-blandingen; en vild frøblanding vi selv har udvalgt og fået produceret og så har jeg selvfølgelig taget et Egetræ med. Det symboliserer naturligvis Egedal Kommune, men også at naturen tager tid. Et Egetræ skal have mange hundrede år til at vokse. Til den tid er vi, der plantede det, her ikke mere - så Egetræet er et symbol på, at vi arbejder for vores efterkommere," fortæller Karsten Søndergaard.

Vil øge biodiversiteten Vild med Egedal er Egedal Kommunes arbejde for at øge biodiversiteten.

Projektet inddrager borgere og erhvervsliv via events, information og konkurrencer. Imens arbejder Egedal Kommune naturligvis også selv med at øge biodiversiteten på egne arealer. Senest har Materielgården lagt nye planer for en mere biodiversitets-fremmende grøftekantsslåning, flere steder sås store arealer med vilde blomster og solsikker, udvalgte institutioner får lavet inspirationshaver og kommunens naturvejleder har fokus på at gøre biodiversitet tilgængeligt for daginstitutioner og skoler. Pressemeddelelse