Se billedserie Det er Anna Berg, der har sendt ind til konkurrencen, så hun vandt elcyklen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Vild med Egedal: Her er vinderen

Egedal - 23. juni 2021 kl. 19:35 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

I en have i Ganløse har insekterne fået bedre levevilkår, og onsdag fik Anna Berg overrakt en elcykel som vinder af Egedal Kommunes konkurrence Vild med Egedal. Det foregik hos Fri Bike Shop på Niels Olsens Vej i Ølstykke, hvor formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) og borgmester Karsten Søndergaard (V) overrakte præmien sammen med Anne-Mie Højsted Johansen (S), der også har siddet i dommerkomiteen sammen med Bettina Zarp (LNE).

Det er Anna, der har sendt billeder ind til konkurrencen, men haven har hun skabt sammen med sin mand Jakob Berg til glæde for dem selv og deres to-årige datter Anna, men også til glæde for kommunen.

- Kommunen kan ikke gøre noget alene. Vi skal have borgerne med, sagde Bo Vesth, der oplyste, at godt 40 borgere har deltaget i konkurrencen.

- Og vi ved en masse har gjort noget uden at sende ind, for vi kan mærke en stor og god opbakning, fortalte han.

Karsten Søndergaard fremhævede, at parret i deres parcelhushave har lavet både kvashegn, insekthotel, vandhul og stenbunke.

- I er værdige vindere. Man behøver ikke have en kæmpegrund for at lave noget, og det er I bevis på, sagde Karsten Søndergaard, inden han overrakte et børneskovlsæt til Sara og elcyklen til Anna. Og så havde Susanne Heinrich, der er gift med en af ejerne af Fri Bike Shop, også en ekstra overraskelse, for da butikken hørte, at der kom en lille en med, besluttede den sig for også at give Sara en lyserød gåcykel, og dertil kom cykelhjelme til mor og datter.

Anna og Jakob Berg er flyttet til Ganløse for halvandet år siden, hvor de overtog en tilgroet have, så de var i gang med at rydde grunden og havde set tv-programmerne om mere biodiversitet i Hjørring og sået lidt vilde blomster, da de så kommunens konkurrence.

- Vi tænkte, at det var oplagt at være med i det, og så er vi også lidt konkurrencemennesker, så vi tænkte, det var en god mulighed og der var sjove ideer til ting, man kunne lave med familien, sagde Anna.

Jakob er sikker på, at konkurrencen også har tilføjet noget til deres have, som de ellers ikke havde villet lave, for de har tænkt over, hvordan de samtidig kunne gøre det flot.

- Vi vil gerne fremme biodiversiteten, men også have en have, der er lækker at være i, sagde han.