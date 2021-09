»Vild med Egedal« har gjort Egedal Kommune smukkere og mere levende, men der er plads til endnu flere vilde planter til ganv for insekter og andre dyr. Foto: Annemette Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Vild fejring af vilde Egedal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vild fejring af vilde Egedal

Egedal - 07. september 2021 kl. 05:47 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Siden lanceringen af biodiversitetsprojektet »Vild med Egedal« sidste efterår, er Egedal Kommune blevet vildere og vildere. Blomstrende rundkørsler, grøftekanter og andre kommunale arealer har gjort den grønne kommune endnu smukkere og mere farverig.

Med konkurrencer i insekthoteller, kvashegn, sten og vand i haven samt uddeling af vilde frøblandinger har kommunen også fået private haveejere til at gøre deres for at fremme biodiversiteten og gøre Egedal Kommune til et skønnere sted for både planter, dyr og mennesker.

Desuden har kommunen meldt sig til Miljøministeriets landsdækkende konkurence om at blive landets vildeste kommune.

Altsammen for at fremme den biologiske mangfoldighed og forebygge, at insekterne forsvinder og uddør, og på lørdag den 11. september klokken 11-15 fejrer kommunen det vilde Egdal med en biodiversitetsdag ved Ølstykke Bibliotek.

Her vil der være masser af muligheder for at få et indblik i den vilde natur, kommunen allerede har, og gode råd til, hvordan Egedal kan få et endnu vildere udtryk.

Bliv naturambassadør

Klokken 11.15 vil den kendte klimaaktivist og haveentusiast Signe Wenneberg fortælle om, hvad man kan gøre, og bliver man bidt af tanken, så kan man melde sig til kommunens gratis kursus for Naturambassadører.

Over tre gange den 29. september, 13. oktober og 30. oktober får naturambassadørerne en grundlæggende viden om biodiversitet så de bliver rustet til inititativer i både egen have og på fællesarealer. Kurset følges op over to opsamlende kursusdage i foråret og efteråret 2020. Der er tilmelding til det begrænsede antal pladser senest den 13. september til vme@egekom.dk, hvorefter de optagede får besked.

På lørdag vil der også være mulighed for at booke 20 minutter gratis rådgivning om samme emne. Interesserede skal skrive til vme@egekom.dk senest onsdag den 8.september.

»Skriv hvilket tidsrum du foretrækker mellem klokken 11 og 15 (-.00, -.20, eller -.40). Vi bekræfter med en mail, hvilket tidspunkt du har fået. Da det er først-til-mølle, kan vi ikke garantere, at du får præcist det ønskede tidspunkt.«, skriver kommunen på sin hjemmeside.For at give den bedst mulige rådgivning, opfordrer kommunen til at medsende et par billeder af haven eller området, der ønskes vildere samt et kort (foto) over området og de tilstødende arealer.

Saml, byt eller få vilde frø

Klokken 13.30-14.30 er der en guidet tur i lokalområdet med indsamling af frø fra vilde planter, som deltagerne kan tage med hjem og så.

Der vil også være en frø- og plantebyttebod, så man kan tage sine egne mest insekt- omsværmede blomster og frø med og bytte dem med andres. Kommunen anbefaler, at man medbringer navnene på eventuelle frø, så dem, der får dem, ved, hvad det er, de sår.

Repræsentanter for Materielgården fortæller, hvad kommunen gør for biodiversiteten, og hvor der kan gøres mere, en botaniker fortæller om vilde planter, og der vil være uddeling af Egedals egne frøblanding med vilde, insektvenlige planter.

Også Dansk Ornitologisk Forening, Agrovi og Danmarks Naturfredningsforening vil være til stede, og der vil kunne købes kaffe og andet fra Kaffevognen.

Nøj! Det' for børn

I løbet af lørdagen kan børnene komme med kommunens naturvejleder Mette Blæsbjerg på Smådyrs-safari, hvor det handler om at fange og studere forunderlige smådyr, inden de naturligvis slippes fri bagefter.

Til gengæld kan børnene selv lave deres egne smådyr i softclay og piberensere, farvelægge en bænkebider eller tegne i fri hånd ved krea-bordet.

Klokken 12.30 og 14 spiller »Dramateket« en musikalsk naturfortælling om tissemyren Teis og humlebien Holly. Det er primært for de 2-6-årige, der bliver aktivt inddraget i naturens forunderlige verden.

På pladsen kan man også møde spejderne, der er vant til at færdes i naturen og formidle den i i børnehøjde med brug af alle sanser, så der kan smages på »grillet biodiversitet« ved spejdernes bål.

Der er også mulighed for at låne bøger i Minibiblioteket.

Guldsmed til insekter

I løbet af dagen vil træskulptør Henrik Dyreborg Wagner, der blandt andet har lavet skulpturen af Baronen og dragen ved Buresø, skære en guldsmed på en finger.

»Guldsmeden er en del af Egedal Kommunens logo for »Vild med Egedal« og er her landet på en pegefinger i stor tillid til, at pegefingerens ejer er bevidst om sit ansvar for de fingeraftryk, vi mennesker sætter på naturen. For mennesker vil altid have en finger med i spillet, når vi snakker om biodiversitet.«, skriver kommunen, og det gælder også for skulpturen af guldsmeden.

Henrik vil nemlig skære nogle hulrum i den, som små og store kan fylde med pinde, kogler og andre materialer, så den også bliver et insekthotel for insekterne ved Ølstykke Bibliotek, hvor den bliver sat op. Den er i egetræ og efterlades uden behandling, så den får en naturlig patina og bedre kan omsættes af andre levende organismer.