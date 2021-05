Se billedserie Selv under coronakrisen er ordrerne fortsat løbet ind. Omsætningen, som var på 60 millioner kr. sidste år, forventes at ende på 100 millioner kr. i år i den Smørum-baserede virksomhed. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Vil spille stor rolle i grøn vækst: Har ambitioner i milliardklassen

I januar købte amerikanske Sensata Tecnologies 75 pct. af nordsjællandske Lithium Balance for et trecifret millionbeløb. Det åbner helt nye muligheder for virksomheden

Egedal - 01. maj 2021 kl. 10:09 Af Anne Lønstrup

Da Lars Barkler i 2007 fik tilbuddet om ansættelse i en virksomhed, der producerede styringssystemer til lithiumbatterier til bl.a. elbiler, var han ikke særlig hooket på ideen. Den eneste batteridrevne bil, han havde hørt om, var Ellerten.

- Det tog det seks måneder at overbevise mig. Jeg havde kun hørt om Ellerten, så først tænkte jeg, at de måtte have spist søm, siger CEO i Lithium Balance A/S, Lars Barkler.

Her 14 år efter tøver han ikke med at sige, at han har været med til en branches fødsel.

For siden 2007 har den lille start-up-virksomhed, som blev grundlagt på Teknologisk Institut, kun bevæget sig én vej, og det er op. Det helt store gennembrud kom i januar i år, da den amerikanske tech-gigant Sensata Tecnologies for et trecifret millionbeløb sikrede sig 75 pct. af ejerskabet i Lithium Balance.

Opkøb giver muligheder Måske siger navnet Sensata Technologies ikke så mange i Danmark noget, men det er en amerikansk industrivirksomhed, som sidste år havde en omsætning på 21 milliarder kroner. Den leverer sensorer til forskellige brancher og har bl.a. flere af verdens største bilproducenter som kunder. I gennemsnit sidder der 50 Sensata-sensorer i hver bil. Og i hvert fly er gennemsnittet 2.500.

I forvejen ejede Sensata Tecnologies 25 pct. af Lithium Balance, nu er ejerandelen altså kommet op på 75 pct.

- For os betyder det troværdighed, at vi nu er ejet af Sensata. En stor bilproducent binder ikke an med et forholdsvis lille start-up-company, men det bliver der lavet om på nu, hvor vi har fået en 'storebror', siger Lars Barkler.

Og udviklingen begynder for alvor at gå stærkt for virksomheden.

Selv under coronakrisen er ordrerne fortsat løbet ind. Omsætningen, som var på 60 millioner kr. sidste år, forventes at ende på 100 millioner kr. i år. Og i løbet af de næste fem år forventes den at ryge op i milliardklassen.

Lithium Balance er bl.a. blevet leverandør til Fords næste elbil, og i august indløb en ordre på 350 mio. kroner fra en af Indiens store producenter af motorcykler.

Har stærk erfaring Når udsigterne tegner så lovende, skyldes det, at virksomheden efterhånden har oparbejdet en unik erfaring. For faktisk har Lithium Balance udviklet på sine styringssystemer til lithiumbatterier i lang tid.

- I 2009 leverede vi den første lithium-baserede gaffeltruck til SuperGros i Vejle, som skulle bruge trucken i sit frysehus ved minus 22 grader, fortæller Lars Barkler.

Før havde man skiftet batterier i frysehusets gaffeltrucks dagligt. Men med lithium-batterier kunne de køre en hel uge. Skiftet øgede ifølge Lars Barkler produktiviteten med 50 pct.

- Siden har vi være med til at lave gadefejemaskiner på el. Vi leverede også verdens første batteri til en batteridrevet helikopter. Den behøver ingen gear, og da 50 pct. af alle styrt skyldes gearene, gjorde det en stor forskel for fransk militær, siger Lars Barkler.

Lithium Balance sælger sit elektronik til hele verden, især til Europa og Asien, samt mere og mere til USA.

Samtidig bevæger virksomheden sig i disse måneder i raketfart ind på endnu et spændende marked, nemlig batterier til lagring af solenergi.

Solcelleanlæg Batterier kan også bruges til at lagre den solenergi, som kommer ind i et almindeligt solcelleanlæg på en villa. I de seneste måneder har Xolta, som er den anden forretningsdel i Lithium Balance, præsenteret konceptet via facebook, og allerede på en måned havde 40 kunder købt produktet.

- Vores batteri kan lagre den energi, som solcelleanlægget har genereret i løbet af dagen, så den f.eks. kan bruges om aftenen. Den tidsforskydning mindsker el-regningen og øger bæredygtigheden, fordi anlægget går fra at levere typisk 25-30 pct. af eget forbrug til at levere 70-80 pct., siger Lars Barkler.

På den måde kan dem, der har investeret i solceller, få endnu mere for deres penge.

Systemet kan skaleres op og ned og bruges både i en-families boliger, i boligforeninger, på skoler og i fabrikker.

Batteriet bliver pakket ind i en metal-ramme, der ligner en iPhone i overstørrelse, og det er en udendørs installation, der tåler al slags vejrlig.

Udviklingen går så hurtigt, at virksomheden i flere omgange har ansat nye medarbejdere og har måttet udvide betragteligt. Faktisk var den tæt på at flytte fra Smørum.

- Vi var på udkig efter et større lejemål i hovedstadsområdet, men så blev naboejendommen ledig, og nu er vi ved at få indrettet den, så vi kan få plads til at vokse, siger Lars Barkler.