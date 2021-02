Vil sikre varmt tøj til alle børn

I en pressemeddelelse konstaterer organisationen, at børnene i kommunens dag- og fritidstilbud er langt mere udendørs på grund af Corona. Samtidig oplever endnu flere familier, at pengene er små efter et år med restriktioner, og de kan heller ikke købe tøj i genbrugsbutikkerne for tiden.