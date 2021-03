Se billedserie Støt foreningshuset, lyder opfordringen fra den nye forening. Foto: Per Raahauge.

Vil danne foreningshus: Opfordrer til at købe anparter

Ny forening, Ganløse Foreningshus, arbejder for et bedre, frivilligt foreningsliv i Ganløse og omegn

09. marts 2021

Foreningen "Ganløse Foreningshus" er dannet, og man er begyndt at sælge anparter til private, virksomheder og foreninger. De indsamlede midler skal bruges til at købe og indrette Liselund stuehus af kommunen.

Målet er, at der i fremtiden kan holdes møder og laves en masse aktiviteter til glæde for byens om omegnens borgere.

"Vores nystartede forening ønsker, at en af de gamle gårde i byen bevares til fælles mødested, så den i fremtiden kan summe af aktiviteter for unge, midaldrende og ældre", fortæller Bo Otterstrøm, der er formand Ganløse Foreningshus.

I bestyrelsen for den nye forening har formanden sørget for at invitere repræsentanter for alle former for fritidsaktiviteter og foreninger, så den nye forening kan have den bredest mulige forankring blandt borgerne.

Bred opbakning "Vi har en meget bred opbakning fra foreninger og borgere i og omkring Ganløse. Med den ønsker bestyrelsen bag Ganløse Foreningshus at vise kommunens politikere, at borgerne er parate til at yde en indsats som med opbakning fra Egedal Byråd kan blive til et hus for de fleste borgere i området", uddyber Bo Otterstrøm.

Bestyrelsen har sammen med advokat Torben Lund, Jantzen & Lund, besluttet, at den ideelle konstruktion er at lave et anpartsselskab. Den nystiftede forening, Ganløse Foreningshus er allerede begyndt at udbyde anparter til salg til borgere, virksomheder og foreninger, hvorefter man snarest stifter anpartsselskabet Liselund Ganløse ApS.

"Liselund Ganløse ApS stiftes, når der er indsamlet tilstrækkelig kapital til at give et seriøst bud på køb af Liselund stuehus af kommunen. Købere af anparter vil blive anpartshavere i selskabet med det antal anparter, der svarer til antallet af hele tusinde kroner, de har indbetalt", forklarer Bo Otterstrøm.

Får indflydelse Anpartshavere får senere indflydelse på indretningen af Liselund stuehus og husets fremtidige anvendelse.

Sådan bliver man andelshaver:

1. Indbetal via din bankkonto dit indskud (i hele tusinde kroner) på klientkontoen hos Ganløse Foreningshus' advokat, Torben Lund, i Handelsbanken, Egedal, reg. nr. 6495 konto nr. 2024400 snarest. Husk at anføre din e-mailadresse.

2. Send en e-mail til kasserer i Ganløse Foreningshus, Svend Rasmussen (kasserer@foreningshus.dk ), og meddel det indbetalte beløb og datoen for indbetalingen.

3. Anpartsbeviser: Når selskabet er stiftet, modtager hver indskyder pr. e-mail et bevis på deres ejerskab af et antal anparter a 1.000 kr. i Liselund Ganløse ApS.

Såfremt kommunen afviser at sælge Liselund stuehus til Liselund Ganløse ApS, opløses selskabet, og indskud tilbagebetales.

Mangler et mødested "Ganløse har ikke et foreningshus eller offentligt tilgængeligt kulturhus, hvor foreninger og private kan mødes. Det har de fleste af de andre byer og landsbyer i Egedal Kommune. Så idet Liselund i hjertet af Ganløse sættes til salg, er det en oplagt løsning, at foreningerne går sammen om at skaffe penge til at købe og udvikle huset", lyder det fra foreningen.

I Egedal Leksikon (www.egedalleksikon.dk) kan man læse mere om Liselund.

Liselund er en af de gårde i Ganløse, der ikke blev udflyttet under landboreformerne i slutningen af 1700-tallet. Hvornår den første gård blev bygget på stedet, vides ikke. De nuværende bygninger blev opført efter en brand i 1904.

Ejeren fra 1904 var Lars Peder Andersen, der købte gården i nedbrændt stand af Albert Jensen. Lars Peder Andersen var også brandfoged. Han var gift med Marie Andersen, født Simonsen.

I 1947 blev gården overdraget til Lars Peder Andersens søn Knud, der var gift med Meta Andersen, født Borre, som kom fra Vollerup på Møn.

I 1964 blev gården købt af Slagslunde-Ganløse sognekommune.

Siden har gårdens bygninger været anvendt til mange formål. Stuehusets 1. sal har i en årrække været bolig for kommunens vejformand; stueetagen har været anvendt til selskabslokaler.

I 1972 flyttede spejderne ind i den tidligere grisestald i sydlængen og halvdelen af østlængen.

I 1977 overtog kommunen dette arbejde og Ganløse Ungdomsklub og senere fritidsklubben blev startet. I 1996 overtog ungdomsklubben også stueetagen i hovedbygningen og i dag benyttes hele hovedbygningen af Ganløse Fritids- og Ungdomsklub.

Stået tomme I sommeren 2020 måtte spejderne flytte ud for at blive genhuset i en spejderhytte i Viggatorp ude ad Farumvej. Ungdomsklubben er også flyttet til mindre, men nyindrettede lokaler på Ganløse Skole.

Siden har både stuehuset og de tre længer stået tomme (dog har spejderne deres ting der endnu, da en tilbygning ikke er klar ved den nye spejderhytte). Egedal Kommune ønsker at udbyde Liselund til salg i løbet af foråret. Det bliver som to matrikler idet der bliver mulighed for at opsplitte Liselund i stuehus og de tre længer.

Vedtægter for Liselund Ganløse ApS og vedtægter for Ganløse Foreningshus kan læses på www.foreningshus.dk. Ligesom man på Facebook-siden "Ganløse Foreningshus" kan holde sig opdateret.

