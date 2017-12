Video og billeder: Sang er godt for lungerne

- Vi hørte, det fandtes andre steder som et tilbud til folk med svage lunger, så de kommer og synger, og så tænkte vi, at det kunne vi da også tilbyde her, fortæller Grete Hedegaard fra menighedsrådet.

I starten blev det lanceret som Lunge Alsang, men nu hedder det bare Alsang, for selv om medlemmer af Lungeforeningen møder talstærkt op, så er tilbuddet åbent for alle, der har lyst til at synge sammen med andre.

- Det er for at være mere inkluderende. Der er adgang for alle. Den store pointe er, at man behøver ikke at kunne synge. Vi gør meget ud af, at det ikke er et kor, siger Grete Hedegaard.