Se billedserie Fra venstre ses de spanske sangskrivere Laia, Marina, Júlia, Berta, Cristina og Claudia, inden de på skift satte sig til flyglet på Egedal Rådhus og spillede deres egne kompositioner. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Video: Toner fra Barcelona fyldte rådhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Toner fra Barcelona fyldte rådhus

Egedal - 05. maj 2018 kl. 05:47 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pigerne fra Escola de Musica Municipal Nou Barris er i disse dage på udveksling i Egedal Musikskole, hvor de er en del af sangskriverholdet med syv unge fra Barcelona og syv fra Egedal.

Mens de danske elever passede deres skole besøgte de seks piger og tre af deres ledere samt Morten Lundsby fra Egedal Musikskole rådhuset. Den syvende på det spanske sangskriverhold var forhindret i at være med, fordi han også spiller bratsch i det orkester, der samtidig skulle give skolekoncerter på Boesagerskolen og senere Maglehøjskolen.

Så det blev til seks meget smukke klaverstykker, og Morten Lundsby kunne konstatere, at det første sangskrivermøde torsdag viste, at der også er forskel på de spanske og danske sang- skriveres måde at komponere på. Mens de spanske sang- skrivere har komponeret ret klassiske klaverstykker, går de danske mere i retning af at synge og spille guitar til.

- At få de to til at mødes, er gået over al forventning, sagde Morten Lundsby.

Blanca Boix, der er en af de spanske ledere, fortalte, at det er første gang, at sang- skriverne fra Spanien er i udlandet for at være med i et kompositionsprojekt.

- Det er et fantastisk projekt for dem, og de er meget spændte og glade for at være her, fortalte hun, mens de seks piger i alderen 14-18 år på skift spillede på rådhusets flygel.

Søndag er eleverne fra Barcelona med på Egedal Musikskoles tur til Musikskolernes Dag i Tivoli, hvor sangskriverne kan opleves i »Orangeriet« fra klokken 15.20 til 15.50.