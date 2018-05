Video: I røg og damp fik svensken som fortjent

Bagende sol, duften af bål, stemningsmusik i baggrunden, interimistiske telte, kølige fadøl og lutter glade mennesker i sommergevandter. Jo, festivalstemningen havde søndag for alvor ramt plænen bag Smørum Kulturhus. Og festival det var der. Dog ikke af den slags, som snart rammer det ganske sommerland, men derimod Egedal Kommunes renæssancefestival »Svenske Slaget«, som for syvende gang blev afholdt ved kulturhuset, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Allerede før festivalen officielt blev åbnet klokken 12, var der godt fyldt op på festivalpladsen med både forventningsfulde borgere, som nød godt af de mange lækkerier fra de mange boder, og skuespillere og musikere klædt i renæssanceklæder for at sætte den helt rigtige stemning.

Helt så dramatisk endte det ikke denne søndag, men kæmpet det blev der, for både stormen på København og svenske slaget blev opført som rollespil, efter borgmester Karsten Søndergaard (V) og formand for Egedal Kommunes Kultur- og Erhvervsudvalg Charlotte Haagendrup (K) havde budt velkommen. Begge var i dagens anledning naturligvis iført renæssanceklæder og blev behørigt fragtet til åbningsceremonien i hestevogn, hvorefter de begge kort skitserede baggrunden for søndagens festligheder.

- Vi var faktisk til et sportsarrangement, som vi var nødt til at forlade en time før, fordi vi ville forbi her. Det er noget, vi ser frem til som familie, fordi der sker så mange ting. Stemningen er virkelig god, og det er sjovt, at det handler om noget lokalhistorisk, siger Henrik Nielsen, hvis datter dog havde en helt særlig grund til at møde op.