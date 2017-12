Video: Gymnasieelever i showkamp

Spændte 2. g'ere og et veloplagt publikum var på plads, da Egedal Gymnasium onsdag blændede op for EG-Showtime. For syvende år i træk skulle de 10 2.g-klasser konkurrere inden for området »krop, musik og bevægelse«, og showet er en kulmination på flere ugers arbejde med at kreere en klassekoreografi ud fra et emne, de selv har valgt.