Veterancafé i det grønne

Lørdag holdt Veteran Café Egedal generalforsamling. Den skulle oprindeligt foregået i slutningen af marts, men blev udskudt på grund af Covid-19, og den udskudte generalforsamling blev holdt i afholdt i Tennisskoven, hvor caféen havde lånt et shelter.

»Mødet blev afholdt med god afstand mellem deltagerne, også da der kom en regnbyge forbi. Som en af deltagerne udbrød »Der skal mere end en regnbyge til at afbryde os, når vi er samlet«.«, oplyser formanden Lars Falk Hansen, der blev genvalgt sammen med sekretær Kim Neve. Keld Streitlien blev nyvalgt i stedet for Tom, der havde valgt at træde ud af personlige årsager.