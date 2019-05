Vesterskov er gået nye veje

Det er aldrig for sent at forny sig og gå nye veje. Det er musiker, forfatter og foredragsholder Michael Vesterskov et godt eksempel på. På søndag fylder han 60 år og fejrer samtidig, at det på dagen er 25 år siden, han udgav sin første soloudgivelse. Nu er han dog gået helt nye veje for at nå ud til sit publikum. 10 podcasts under titlen »Fortællinger fra Længslernes Allé« ligger nu tilgængelig i iTunes, og dermed håber Michael Vesterskov at bevare sin synlighed i branchen og samtidig skabe et forum, hvor der er tid til fordybelse, fortæller han Frederiksborg Amts Avis