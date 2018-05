Spændte børn og voksne var samlet på Lærkeskolen for at høre om verdens første Super Zookelsti. Foto: Annemette Jensen

Verdens første Zookelsti indviet

Indvielsen startede på Lærkeskolen, hvor formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth(V) fortalte, at cykelstien er blevet til med hjælp fra 70 elever på Lærkeskolen, der deltog i en workshop i maj 2017,. I januar i år var den første prototype af et lysende næsehorn klar til at blive præsenteret for eleverne, og nu er ni andre dyr altså klar på stien.