Venstre vil give borgerne mulighed for at få foretræde for udvalg med deres synspunkter. Foto: Allan Nørregaard

Venstre vil give borgere foretræde for udvalg

Venstre Egedals nye formand Anders Bo Larsen oplyser, at partiet gerne vil åbne op for mere dialog med borgerne, og derfor vil Venstre bede byrådet tage stilling til et forslag om at gøre det muligt for borgerne at få foretræde for et udvalg.