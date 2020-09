Venstres byrådsgruppe består af fra venstre formand for Familieudvalget Carina Buurskov, formand for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth, formand for Skoleudvalget Bettina Hilligsøe, borgmester Karsten Søndergaard og gruppeformand Ole Hovøre. Foto: Venstre

Venstre ønsker mere tid til kerneopgaverne

Egedal - 07. september 2020 kl. 05:13 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Egedal lægger vægt på livskvalitet hele livet. Det fremgår af en pressemeddelelse om de ønsker, partiet og dets byrådsgruppe bringer med til forhandlingerne om budgettet.

»Der skal være flere voksne omkring vores yngste, og vi skal fortsat sikre en anstændig pleje af vores ældre. Hvor det er muligt, skal vi frigive mere tid til kerneopgaven. Det kunne eksempelvis være ved hjælp af it i hverdagen eller pedeller.«, skriver Venstre, der også gerne vil give lidt tilbage til kommunens velbesøgte klubber.

V ønsker også at understøtte frivilligheden mere. »Vi kunne forhøje puljen til både erhvervsliv og foreninger, så de kan udvikle samarbejdet. Vi kunne sætte frivillighed på skoleskemaet - erfaringer viser, at det giver lyst til at engagere sig i foreningerne senere i livet. Ølstykke og Smørum Bypark bør danne rammen om flere fantastiske arrangementer. Vi forestiller os, at vi som kommune indgår et samarbejde omkring musikarrangementer.«, skriver Venstre.

Partiet noterer, at der er afsat 28 millioner kroner til udvidelse af institutioner i Ølstykke.

» Det beløb vil vi gerne forhøje og i stedet bygge en helt ny institution. Vi har allerede masser af gode erfaringer med den nye daginstitution i Smørum, som vi kan trække på, og med en placering ved siden af det kommende plejecenter ved Egedal station vil vores yngste og ældste borgere få masser af glæde af hinanden ved samarbejde og fælles have.«, skriver det.

Partiet vil også gerne fremrykke forbedringer på skolebygningerne i både Smørum og Ølstykke, så der kan sættes fokus på indholdet i skolerne og gives udfordringer med fordybelse samt mulighed for støtte og sparring til den enkelte elev.

Venstre kunne også godt tænke sig en cykelsti fra Slagslunde til Stenløse for at skabe mere sammenhæng i kommunen og lokke flere ud i den fantastiske natur i Egedal, som flere er begyndt at benytte under Coronakrisen det seneste halve år.

»Det ser vi gerne fortsætter både i fritiden, men også i skoler, dagtilbud og plejecentre. derfor bør naturpleje og vedligehold udvides.«, skriver Venstre.

Partiet synes også, Stenløse Stadion trænger til en opdatering og ser helt konkret behov for et nyt lysanlæg samt at gentænke trafikforholdene omkring tilkørsel og parkering. Desuden ønsker partiet et løft til Stenløse Kulturhus.

»Det skal i højere grad kunne danne rammerne om et blomstrende kultur- og foreningsliv. Det kunne være med en fast »vicevært« og med en bygningsmæssig åbning, så huset bliver en naturlig indgang til Stenløse og de mange gode handelsmuligheder.«, skriver Venstre, der i mange år har sat sit præg på budgettet og retningen i Egedal.

»Det vil vi blive ved med, og som det fremgår, har vi fortsat mange ønsker til den fremtidige udvikling. Muligheden for ønsker og budgetudvidelser er resultatet af en sund økonomi og et bredt samarbejde, hvor flere partier har taget ansvar i de forgangne år. Det, håber vi, vil fortsætte. Et budget er i sandhed kompromisets kunst. Ingen kan få alle ønsker opfyldt, men vi er overbevist om, at vi sammen kan finde frem til et fornuftigt resultat til glæde og gavn for Egedals borgere.«, skriver borgmesterpartiet.