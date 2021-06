Venstre-formand: Flere skal i arbejde

- Vi bliver nødt til at fortsætte med at reformere og udvikle Danmark, så flere bidrager til vores fællesskab ved at arbejde, sagde Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, da han talte lørdag ved Venstre Egedals grundlovsmøde på Edelgave Gods i Smørum. Billedet er dog fra hans online grundlovstale i 2020. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Egedal - 05. juni 2021 kl. 19:04

- Vi bliver nødt til at fortsætte med at reformere og udvikle Danmark, så flere bidrager til vores fællesskab ved at arbejde. Så flere får mulighed for at blive herre i eget hus.

Sådan lød et af budskaberne, da Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen talte ved Venstre Egedals grundlovsmøde på Edelgave Gods i Smørum lørdag.

Omkring 300 mennesker var mødt frem og lyttede med fra medbragte stole på græsskråningen i godsets park med høje gamle træer, fuglekvidder og et velsignet solskinsvejr.

- Vi har for mange, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Måske fordi deres kompetencer ikke er fulgt med, eller fordi der ikke er tilstrækkelig fleksibilitet til, at folk kan blive ved, selvom de er kommet lidt op i årene og fortsat har lyst og evne til at bidrage, sagde Venstre-formanden, der samtidig nævnte, at for mange unge ikke tager en uddannelse eller ikke kan finde et job, hvor de kan bruge deres uddannelse.

- Vi kommer til at mangle dygtige faglærte. Og vi mangler allerede i dag både dansk og international arbejdskraft for at gribe det opsving, som allerede nu tegner sig efter genåbningen af samfundet. Der er nok at tage fat på. Ikke mindst på uddannelsesområdet, sagde han, der påpegede, at »reformernes tid ikke er forbi«.

- Hvis regeringen derfor mener det alvorligt. Hvis de rent faktisk vil hæve ambitionerne og kigge længere frem end næste folketingsvalg. Så er Venstre klar, erklærede han.

Pas på velfærden Og der er brug for at handle ifølge Jakob Ellemann-Jensen, som kritiserede, at coronakrisen »har åbnet statskassen på vid gab« og at det »med statsministerens egne ord er blevet gammeldags at bekymre sig om, hvor pengene skal komme fra«.

- Men det er jo også et nemt synspunkt, når regeringen har hævet skatten næsten 40 gange på to år, sagde han, som pegede på, at »Christiansborg befinder sig lige nu i en ansvarsløs tid« og at »borgerlige dyder som økonomisk ansvarlighed og respekten for de borgere, der betaler skat af deres arbejde, er under pres«.

- Det burde bekymre os alle sammen dybt. For det betyder, vi får problemer med at holde fast i kvaliteten af vores velfærdssamfund, sagde Jakob Ellemann-Jensen, der nævnte, at det risikerer at betyde dårligere uddannelser til vores børn, at vores sundhedsvæsen vil halte efter andre landes, og en risiko for, at der ikke bliver råd til at indfri de høje klimaambitioner, som Venstre og Folketinget har været med til at vedtage på vegne af et stort, bredt flertal af danskerne.

Lavpunkt for folkestyret Coronakrisen blev set med Venstre-formandens øjne på mange måder et højdepunkt for vores fællesskab i Danmark, fordi vi hver især tog et personligt ansvar for at komme igennem en svær tid og viste hensyn og omtanke. Men det blev samtidig et lavpunkt for folkestyret, påpegede han, som forklarede, at da frygten først fik fat, blev det samarbejdende folkestyre sat på pause »og de principper og værdier, som udspringer af vores grundlov, blev tilsidesat«.

- Corona-epidemien lærte os, at det utænkelige rent faktisk kan se, og at vi aldrig kan tage noget for givet. Den lektie tager jeg med mig, mere end nogen anden, sagde han, der pegede på, at »corona har gjort det helt tydeligt, at der mere end nogensinde er brug for vores parti«.

- Der er brug for den borgerlige og liberale stemme i dansk politik. For den sunde fornuft. For partiet, der insisterer på det personlige ansvar. For partiet, der værner om danskernes frihed, sagde han.

Hyldest til Schlüter Jakob Ellemann-Jensen talte på Edelgave Gods, samtidig som fhv. statsminister Poul Schlüter (K) blev bisat fra Holmens Kirke i København. Derfor var første del af talen en hyldest til Schlüter som et forbillede for det borgerlige Danmark.

- Han var statsministeren, der fik Danmark på ret kurs. Han var et menneske, der aldrig følte sig hævet over andre. Han var generøs overfor dem, som han mødte, med både sin tid, sin viden og sin gode humoristiske sans. Han gjorde en forskel for Danmark, og satte sine aftryk på vores land. Vi vil ære hans minde, og det er kun passende, at han begraves lige netop i dag på Grundlovsdag, lød det fra Jakob Ellemann-Jensen, der personligt huskede Poul Schlüter fra sin barndom som sin fars gode kollega og en »hyggelig voksen, der kom i vores hus, og som fiskede sammen med mig ved Marienborg«.

Øvrige talere ved grundlovsmødet på Edelgave Gods var folketingsmedlem for Venstre, Jan E. Jørgensen, der også er viceborgmester og rådmand i Frederiksberg Kommune; direktør i CEPOS, Martin Ågerup; debatredaktør på Berlingske Pierre Collingnon og Egedal Kommunes borgmester Karsten Søndergaard (V). Der var afbud fra folketingsmedlem gennem knap 41 år, Bertel Haarder (V), som deltog i bisættelsen af Schlüter.