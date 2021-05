Se billedserie Attraktiv bygning skal sælges. Skal huset sælges til højstbyende eller til en fair pris til foreningslivet? Venstre sadler om. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Venstre: Lad foreninger købe attraktiv bygning til fair pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre: Lad foreninger købe attraktiv bygning til fair pris

Egedal - 11. maj 2021 kl. 15:31 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Et enigt byråd har besluttet at sælge attraktiv bygning til højstbydende. Nu sadler Venstre om og vil lade foreninger købe huset til »fair pris«.

Ganløse Foreningshus hedder den forening, som har samlet andre foreninger i Ganløse med henblik på at købe og omdanne huset Liselund til medborgerhus.

Ganløse Foreningshus har på rekordtid solgt 60 anparter af 1000 kroner stykket, så Ganløse Foreningshus nu råder over en formue på 600.000 kroner.

Nu kommer Venstres byrådsgruppe i Egedal med borgmester Karsten Søndergaard i spidsen med en håndsrækning.

Håndsrækning

- I Venstre vil vi gerne anerkende det store arbejde, Ganløse Foreningshus har iværksat og i særdeleshed den professionelle tilgang til opgaven, som vi i kommunen er blevet præsenteret for.

- Vi har været inviteret til dialog ad flere omgange, Senest den 9. maj var borgere og alle byrådets politikere inviteret til haven foran Liselund for at høre om status på arbejdet med at samle penge ind til køb af huset. Vi er meget imponerede, siger Karsten Søndergaard.

Liselund står til at skulle blive udbudt og solgt til højstbydende. Ejendommen er bevaringsværdigt, og den ydre fremtræden må ikke ændres. Selvom ejendommen er i mindre god stand, og der skal ofres mange penge på istandsættelse, er det på mange måder en attraktiv bygning. For foreningslivet vil det være et attraktivt sted at etablere medborgerhus og samle mange aktiviteter.

Ganløse uden for

Karsten Søndergaard og Venstres byrådsgruppe i Egedal var tidligere på året med til at vedtage en »Udviklingsplan for idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal«. Her blev det besluttet, at de primære »magneter« i kommunen skal fastholdes i Ølstykke, Stenløse og Smørum. Derudover blev der nævnt muligheden af en »mini-magnet« i Ganløse.

- Det er fortsat Venstres holdning, at der ikke er et kommunalt behov for et medborgerhus i Ganløse, fastslår Karsen Søndergaard, der altså som noget nyt nu også siger:

- Vi vil gerne anerkende og respektere de lokale interesser i området. Foreningen bag Ganløse Foreningshus har oplistet mange lokale anvendelsesmuligheder for huset. Derfor vil vi i Venstre indlede forhandlinger med de øvrige partier i byrådet med henblik på en ændring af beslutningen om salg til højstbyende.

Fair pris uden udbud

- Vi håber, vi kan enes om at muliggøre et salg af Liselund til Ganløse Foreningshus uden udbud. Efter vores opfattelse skal sådan et salg ske til en fair og acceptabel pris - uden at ejendommen bliver »foræret« væk, siger Karsten Søndergaard.

Venstres byrådsgruppe i Egedal håber, at byrådskollegaerne fra de andre partier er med på denne løsning for Liselund.